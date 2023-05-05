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Sudan’daki KKTC vatandaşını tahliye girişimleri sürüyor

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Sudan’daki çatışmalarda KKTC vatandaşı Mensur Kaya, günlerdir Sudan’da kapana kısıldığını ve kurtarılmayı beklediğini ifade söylerken, KKTC Dışişleri Bakanlığı tahliye için gerekli girişimlerin başlatıldığını açıkladı

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Sudan’daki KKTC vatandaşını tahliye girişimleri sürüyor
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Sudan ordusuyla Hızlı Destek Güçleri adlı milis gücü arasındaki çatışmalar sürüyor.
KKTC vatandaşı Mensur Kaya, 13 gündür Sudan’da kapana kısıldığını ve kurtarılmayı beklediğini ifade ederek, KKTC Dışişleri Bakanlığı ve KKTC yetkililerine “beni ölüme terk ettiğiniz” sözleriyle tepki gösterdi.
Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, şiddetli çatışmaların yaşandığı Sudan’da bulunan KKTC vatandaşının tahliyesi için başlatılan girişimlerin sürdüğünü açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:
“Sudan Cumhuriyeti’nde Sudan Ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 15 Nisan 2023 tarihinden itibaren şiddetli çatışmalar sürmektedir. Sudan’da bulunan ve Bakanlığımız ile temas eden bir vatandaşımızın durumu ilk günden bu yana yakından takip edilmektedir. Bakanlığımız ilk andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Hartum Büyükelçiliği ile temasa geçerek vatandaşımızın bulunduğu durum ve yer ile ilgili bilgi vermiş ve tahliye için gerekli girişimler başlatılmıştır. Bakanlığımız Müsteşarı başta olmak üzere vatandaşımız ile temas sürdürülmektedir. Vatandaşımızın tahliyesinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi konusunda gerek Bakanlığımız gerekse Ankara Büyükelçiliğimiz her türlü çabayı sürdürmeye devam etmektedir”
 
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