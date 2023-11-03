Uzman Psikolog Deniz Erkal, insanların en güvendiği meslek grubunun sahte reçete soruşturması ile anılmasının ‘travmatik’ olduğunu belirterek, “Tutuklanan insanlar suçu netleşmeden suçluymuşçasına algılanacak ifadelerle linç edilmek üzere halkın önüne atılıyor” dedi

Uzman Psikolog Deniz Erkal, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Ulaş Barış’ın hazırlayıp sunduğu ‘Gündem’ adlı programa konuk oldu.

Uzman Psikolog Erkal, sahte reçete yolsuzluğu soruşturmasının toplumda yarattığı psikolojik etkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Doktorluk mesleğinin çok uzun emekler sonucu elde edilen bir diplomayla elde edildiğini söyleyen Erkal, “Bir doktor kızı olarak, bunun bir meslekten öte bir yaşam biçimi olduğunu biliyorum” dedi. Erkal, insanların en güvendiği meslek grubunun sahte reçete soruşturması ile anılmasını ‘travmatik’ olarak yorumladı.

Erkal, sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan insanların suçu netleşmeden suçluymuşçasına algılanacak ifadelerle linç edilmek üzere halkın önüne atıldığını kaydetti.

Siyasilerin suçun tanımını halka anlatma noktasında çok geç kaldığını ifade eden Erkal, “Muhalefetin içindeki saygın hekimler bile halkı aydınlatma noktasında çok geç kaldı” dedi.

Erkal, insanların doğru bilgilere ulaştıkça sakinleşmeye başladığını belirterek, “Haberlerin altında önceki kadar fazla linç içerikli yorumlar görmüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Soruşturma sonrasında suçsuz çıkan insanlarla ilgili bir telafi olacak mı? Önceki fotoğraflar kaldırılacak mı? Bu insanlardan özür dilenen nitelikte haberler yayımlanacak mı?” diye soran Erkal, telafinin travmanın iyileştirici unsurlarından bir tanesi olduğunu kaydetti.

Erkal, travmanın iyileşmesinin bireyin sadece iç yolculuğuyla alakalı olmadığını belirterek, “Toplumsal travmaların iyileşmesi için adaletin sağlanması gerekiyor” diye konuştu.

Reçete soruşturması sonrasında yargının adil bir karar vereceğini, bu konuda şüphesinin olmadığını dile getiren Erkal, “Fakat travma yaratan unsurların telafisi olmayacak. Bunun telafisi olmazsa biz bu travmayı nasıl iyileştireceğiz?” açıklamasında bulundu.

“GERÇEKLER ENİNDE SONUNDA ORTAYA ÇIKACAK”

Erkal, yapılan işin sonuçlarının hiç düşünülmediği bir adada yaşam sürüldüğünü aktararak, “Gerçekler eninde sonunda ortaya çıkacak” dedi.

Halkın kendini yönetenlere ve kendini yönetenleri eleştirmesi beklenen kişilere güvenmediğini belirten Erkal, “Peki bu insanlar kime güvenecek? Öğrenilmiş çaresizlik söz konusu” ifadelerini kullandı.

Psikolog Erkal, okullardaki akran zorbalığı olaylarının psikolojik etkilerini de değerlendirdi. Kültürler arası farklılıkların ve bazı okullarda öğrencilerin aynı dili konuşamıyor oluşunun akran zorbalığına sebep olabileceğini ifade eden Erdkal, “Bunun ilk örneklerini Girne’deki özel okullarda görmeye başladık” diye konuştu.

“TÜRKÇE BİLMEYEN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ DEVLET NE YAPIYOR?”

Girne’deki özel okullarda bu sorunun çözülmeye başladığını, fakat devlet okullarında da birçok Türkçe bilmeyen öğrenci bulunduğunu söyleyen Erkal, “Bunlarla ilgili devlet ne yapıyor? Bu çocuklar birbirlerini dışladığında ve daha büyük etkiler görülmeye başladığında bunu konuşuyor olacağız” açıklamasında bulundu.

Psikolog Erkal, uzun vadede toplum ruh sağlığı adına hiçbir kalıcı çalışma yapılmadığını da sözlerine ekledi.

