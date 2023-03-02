Başbakan Üstel, depremde ölen KKTC vatandaşlarıyla ilgili “Tüm halkımıza söz veriyoruz. Suçluların peşini asla bırakmayacağız. Suçluların hak ettikleri cezayı alabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi

Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında, depremle alakalı yürütülen süreç ve olası bir depreme yönelik sürdürülen çalışmaları kamuoyu ile paylaştı. Kabinenin çoğu da toplantıda hazır bulundu.

“Asrın felaketi” olarak adlandırılan 6 Şubat depreminde Hükümetin, Cumhurbaşkanı, muhalefet partileri ve sivil toplum örgütleri ile istişare ederek süreci yönettiğini kaydeden Üstel, “7.7 ve 7.6 şiddetinde arka arkaya yaşanan ve son yüzyılda Türkiye’de yaşanan en büyük doğal felakete dönüşen deprem, sadece Türkiye’de değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan insanları da derinden yaralamış ve etkilemiştir. Yaklaşık 45 bin insanın yitirildiği depremde bizler de 49 KKTC vatandaşımızı kaybettik. Toplam 7 ilde 945 KKTC vatandaşı bir şekilde depremden etkilendi, 49 insanımız da hayatını kaybetti. 945 insanımızın geriye kalanlarının hepsini sağ salim güvenli yerlere ulaştırdık” dedi.

Üstel, KKTC vatandaşlarından 42’sinin otellerde, 7’sinin ise ailelerine ait konutlarda yaşamını yitirdiğini de aktardı.

Adıyaman İsias Otel’de 35, Hatay Kırıkhan Öğretmenevi’nde 4, Hatay Saray Otel’de 2, Osmaniye Uçar Otel’de ise 1 KKTC vatandaşının yaşamını yitirdiğini belirten Üstel, adı geçen tüm otellerle ilgili ceza soruşturmasının başlatıldığını ve enkaz numunelerinin alındığını kaydetti.

Üstel, evlerde yaşamını yitiren vatandaşlarla alakalı ise ilgili illerin başsavcılığıyla gerekli soruşturmaların başlatılması için Türkiye makamlarına taleplerini ilettiklerini ve Meclis’te oluşturulan Yasal Süreçleri Takip Komitesi ile Hükümet tarafından kurulan Hukuksal Süreçleri İzleme Birimi’nin yasal süreçleri yakından takip ettiğini vurguladı.

Üstel, “Buradan tüm halkımıza söz veriyoruz. Suçluların peşini asla bırakmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti makamlarıyla birlikte istişare içerisinde suçluların hak ettikleri cezayı alabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

