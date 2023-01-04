“Şubat-Mart’ta test uçuşları başlayacak”

Ulaştırma Bakanı Arıklı, Havalimanında Şubat ortası gibi test uçuşlarına başlayacaklarını açıkladı

Mecliste konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Havalimanı açılışı ile ilgili tarihler verdiğini, çünkü Havalimanının fiziki halinin bittiğini, ancak teknik cihazların yerleştirilmesinin kaldığını belirtti.

Arıklı, cihazların geldiğini, montajlarının başladığını ve Şubat ortası gibi test uçuşlarına başlayacaklarını, tarih vermesiyle firmayı sıkıştırdığını ve açılış süresinin gecikse de en geç Mart’a kadar test uçuşlarına başlayacağını söyledi.

Arıklı, Havalimanından 2022 yılında 270 milyon TL civarı gelir elde edildiğini, 330 milyon Euro yatırım yapıldığını ve maliyeye geride kalan yıllarda ciddi bir kaynak girdiğini ifade etti. Arıklı, gecikmeler yaşandığını ancak havaalanı bitince Türkiye Cumhuriyeti’nin 4. Büyük havalimanına eşit olan ve yıllık 300 milyon TL civarında gelir getiren bir havalimanına sahip olacaklarını kaydetti.

Doğrudan uçuşlara da değinen Arıklı, bu konuda gerekli görüşmeleri yaptıklarını başvuruları aldıklarını ancak Rusya’nın baskılarına maruz kaldıkları için bu uçuşları ertelediklerini ifade ederek, bunun sadece kendilerine bağlı olmadığını dile getirdi.

Bilet fiyatlarının yüksekliği ve uçak şirketinin kurulması konularına da değinen Arıklı, bu konuda yaptığı girişimleri anlattı, bilet fiyatlarının ucuzlaması için devlete görev düştüğünü, özel şirket kurulması için girişimler yaptıklarını ve yeni şirketlerin piyasaya girip biletlerin ucuzlamasını amaçladıklarını anlattı.

