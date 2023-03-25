Stres, dert, tasa, kaygı ömrümüzü yedi!

KKTC’de beklenen yaşam süresi yıllardır dramatik şekilde düşmeye devam ediyor. İstatistik Kurumu verilerine göre 2019’da ’82.7’ olan ortalama yaşam süresi 2021’de ‘81’e düştü Erkeklerde ortalama yaşam süresi 8 yıl sonra 80’in (79) altına inerken, kadınlarda 84.5’ten, 83.1’e geriledi

KKTC İstatistik Kurumu verilerine göre beklenen yaşam süresi yıllardır dramatik şekilde düşmeye devam ediyor.Veriler 2019’da ’82.7’ olan ortalama yaşam süresinin 2021’de ‘81’e kadar düştüğünü gösteriyor. Ülkede “doğumda beklenen yaşam süresinin” 2011 yılının gerisine düştüğü dikkati çekiyor. 2011’de 81.3 olan yaşam süresi yıllar içinde artan bir eğilimle 2019 yılında tüm zamanların en yüksek noktasına ulaşmıştı. 2020 ve 2021’deki sert düşüş özellikle dikkati çekerken, bunda ülkede giderek düşen “yaşam kalitesinin” de etkili olduğu, toplumsal ve bireysel sıkıntıların artışının yaşam süresini kısalttığı savunuluyor.KADINLAR DAHA ÇOK YAŞIYOR…İstatistik Kurumu verileri cinsiyet açısından incelendiğinde, kadınların erkeklerden daha uzun yaşadığı görülüyor. Veriler hem erkeklerde hem de kadınlarda düşüşe işaret etmesine rağmen, erkeklerin ortalama yaşam süresinin 80’in altına indiği ve 79’a kadar gerilediği görülüyor. 2021’de kadınların ortalama yaşam süresi ise 83.1 yıl olarak (2019’da 84.4 idi) belirlendi. Veriler ayrıca, son üç yılda erkeklerin ortalama yaşam süresinin “2.3 yıl”; kadınların ortalama yaşam süresinin ise “1.3” yıl kısaldığını gösteriyor.YAŞAM GÜNEY’DE DAHA UZUN…Öte yandan, Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın açıkladığı verilere göre doğumda beklenen yaşam süresi Güney Kıbrıs’ta 81.3 yıl oldu.2021’de Kadınlar için beklenen yaşam süresi (Güney Kıbrıs’ta 83.4; AB’de 82.9) 2021’de erkeklerden (Güney Kıbrıs’ta 79.2; AB’de 77.2) daha yüksek kalmaya devam etti.Güney Kıbrıs’ta, yaşam beklentisi 2002 ile 2021 yılları arasında 2.6 yıl (78.7’den 81.3 yıla) artarken, kadınlardaki artış 2.4 yıl, erkeklerdeki artış 2.8 yıl oldu. Avrupa’da, doğumda en yüksek yaşam beklentisi İspanya 83.3 yıl; en düşük yaşam beklentisi Bulgaristan 71.4 yıl olarak kaydedildi.