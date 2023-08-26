Stewart, iki tarafı da memnun etmeyi istiyor

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart’ın Pile’deki gerilimin azaltılmasına yönelik temaslarının zor ve sınırlı olduğu ve üzerinde çalıştığı formülün, her iki tarafı da memnun etmek olduğu belirtildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ın Pile’deki tampon bölgede gerilimin tırmanmasının önlenmesi için yürüttüğü temasların “bataklığa” benzediği belirtildi.

Güney'de yayımlanan Politis gazetesi, “Colin Stewart’ın Temasları Zor ve Sınırlı” başlıklı haberinde, Stewart’ın Pile’deki gerilimin azaltılmasına yönelik temaslarının zor ve sınırlı olduğundan söz etti.

Rum Yönetimi’nin istikrarlı bir şekilde seçilmiş bir taktiği sürdürmeye devam ettiğini ve ilk andan itibaren Pile’deki tampon bölgedeki krizi takip ettiğini yazan gazete, Rum hükümetinin, değişken olan ve Kıbrıs’taki BM temsilcilerinin eylem alanını teşkil eden gelişmelerin önünde gitmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Gazete, diplomatik kaynaklara atıfta bulunarak, Stewart’ın yaptığı temasların ve istişarelerin sınırlı ancak zor olduğunu yazdı.

Gazete, BM’den sızan bilgilere dayandırdığı haberinde, Stewart’ın üzerinde çalıştığı formülün, her iki tarafı da memnun etmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Habere göre, Stewart, istişarelerinde ve görüşmelerinde ortaya koyduğu öneri veya önerilerinin iki tarafın endişelerini gidermesinin mümkün olduğunu söyledi.

Diplomatik kaynaklar ayrıca tarafların çıkmazın aşılmasını kabul etme ya da krizin bir tür tırmanması ihtimaliyle pozisyonlarında ısrar edip etmeyeceklerine de atıfta bulunuyorlar.

Gazete haberinde ayrıca sızdırılanlardan yola çıkarak, bilgilerin geçerli olması halinde, olası bir anlaşma için en iyi çözümün arandığını yazdı.

Gazete olası bir anlaşmaya bir yandan bugünkü statükonun korunması gerektiğini ifade eden BM Güvenlik Konseyi açıklamasının dahil edilmesi, diğer yandan ise Pile’deki Kıbrıslı Türk sakinlerle ilgili insani bir konu temelinde Pile’den Yiğitler’e kadar yolun yapılmasına ilişkin planların hayata geçirilmesi mantığındaki Kıbrıs Türk liderliğinin ısrarının dahil edilmesi için en iyi çözümün arandığını belirtti.

Gazete, buna eş zamanlı olarak bulmacanın şu anki kısmının ise tampon bölgedeki geniş bir coğrafik alanı gözetlemekle görevli olan sınırlı sayıdaki UNFICYP mensubunun operasyonel yeteneği olduğunu da yazdı.

Politis gazetesine göre, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Pile konusundaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Letimbiotis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ve hükümetin sürekli diplomatik temas içerisinde olduğunu söyledi.

