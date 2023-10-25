St. Hilarion’da nefes kesen tatbikat

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, nefes kesen bir tatbikat gerçekleştirdi. Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı’nın kara safhası, St. Hilarion bölgesinde başarıyla icra edildi. Tatbikanın deniz safhası ise bugün yapılacak

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, gerçeği aratmayan, nefes kesen bir tatbikata imza attı.Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2023 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı başladı. Tatbikatın kara safhası dün Girne 101 Evler bölgesinde yapıldı.İzmir- KKTC güzergahında uçuş yapan bir yolcu uçağının, iniş için alçalmaya başlarken, Beşparmak dağları üzerinde temasın kaybedilmesinin ardından arama kurtarma faaliyetlerinin canlandırıldığı senaryoda tüm birlikler üstün kabiliyetleriyle görevine her an hazır olduğunu gösterdi ve bir kez daha güven tazeledi.Dünkü kara tatbikatının kara safhasını siyasi ve askeri yetkililer, bazı bürokratlar, ülkeden ve yurtdışından çok sayıda basın mensubu ile Azerbaycan, Katar, Libya, Sudan, Kosova, Filipinler ve Cibuti’den yabancı gözlemciler izledi.Türkiye Cumhuriyeti (TC) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arama kurtarma teşkilatında yer alan sivil ve askeri unsurların katılımıyla kara ve deniz olmak üzere iki safhada ve üç senaryo kapsamında icra edilen tatbikatın deniz safhası ise bugün Gazimağusa açıklarında KKTC toprakları ve kara suları ile Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda yapılacak.Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç dünkü tatbikat öncesinde yaptığı konuşmada, tatbikatın amacının, arama kurtarma unsurlarının koordinasyon ve birlikte çalışma usullerini geliştirmek, arama kurtarma personelini eğitmek, insani yardım harekatı ve iş birliği konularında Türkiye’nin ve KKTC’nin imkan ve kabiliyetlerini denemek olduğunu söyledi.Aytaç tatbikatta ayrıca, ilgili harekat merkezleri, uçaklar, helikopterler, gemi ve botlar, insansız hava araçları, kara araçları ile arama kurtarma uzmanlık birimleri ve personelinin yer alacağını dile getirdi.Daha sonra tatbikatın kara safhası icra edildi. Senaryo kapsamında, KKTC hava sahasında, İzmir-Ercan güzergahında uçuşu planlı bir yolcu uçağı tarafından tehlike sinyali verilmesi, aynı zamanda Uydu Destekli Arama ve Kurtarma sistemi üzerinden tehlike sinyalinin Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından alınmasıyla, durumun Ercan Hava Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne bildirilmesi üzerine KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı faaliyete geçirildi.Bunun sonrasında bir arama kurtarma helikopteri, bir ambulans helikopteri, uygun Arama Kurtarma Birlikleri, sağlık personeli ve kara aracı bölgeye sevk edildi ve arama kurtarma faaliyetlerine başlandı.Ayrıca TC Arama Kurtarma Teşkilatından da Arama Kurtarma faaliyetine destek talebinde bulunularak, teşkilat faaliyete geçirildi. Böylece arama kurtarma faaliyetine destek vermek amacıyla bir Arama Kurtarma Uçağı, iki Arama Kurtarma Helikopteri, bir Bayraktar TB2 İHA ve bir Arama Kurtarma Timi de olay yerine sevk edildi.Arama kurtarma uçak ve helikopterleri kaza yapan uçağı bularak, Arama Kurtarma İhtisaslı Personeli olay bölgesine indirildi. Personel tarafından uçak bölgesinde keşif yapılarak, tespit edilen kazazedelere ilk müdahale yapıldı ve helikopterler ile tahliyeleri sağlandı. Ayrıca arama kurtarma faaliyetleri ile koordineli olarak kaza bölgesinin çevre emniyeti de alındı.Bölgeye gelen itfaiye unsurları ise uçaktaki yangına müdahale ederek, söndürme ve soğutma işlemi yaptı. Arama kurtarma unsurları tarafından ise uçak içerisinde ve kaza bölgesinde kurtarma ve tahliye faaliyetleri yapıldı. Tespit edilen kazazedelere ilk ve acil müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı ve kurtarılan diğer yolcular ile birlikte ambulanslarla tahliyeleri sağlandı.Alan araması sırasında İHA tarafından uçağın kuzeybatısında uçurum kenarında bir yaralı tespit edildi ve Sivil Savunma ekibi tarafından kurtarılan kazazede ambulans ile tahliye edildi. Dron kullanılarak, ormanlık alanda tespit edilen diğer kazazede ise helikopter tarafından kurtarıldı.Tatbikatın tamamlanması sonrasında tatbikata katılan unsurlar selamlama geçişi de yaptı.