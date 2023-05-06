"Sözleşmenin imzalanmasını tavsiye etmedim"

Avukat Murat Metin Hakkı, Maraş’taki üç otelin satın alınması konusunda “Ben sözleşmenin imzalanmasını bu aşamada tavsiye etmedim çünkü uygulanabilir olmadığını düşünüyorum” dedi

Kuzey’deki Rum malları konusuyla ilgilenen Kıbrıslı Türk avukat Murat Metin Hakkı, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ‘Tek Manşet’ isimli programa katılarak, Kapalı Maraş’taki otellerin Kıbrıslı Türk bir iş insanı tarafından satın alınacağı yönündeki iddialar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs halkının 49 yıldan beri siyasal boyutun çözülmesini istediğini ifade eden Avukat Murat Metin Hakkı, herhangi bir yol kat edilemediğini söyledi. Hakkı, “Kapalı Maraş kökenli 40 bini aşkın Rum göçmen vardır” diyerek, bunların ciddi ekonomik mağduriyet yaşadıklarını aktardı.

“Bu bütün topluma şamil değildir ancak ciddi bir çoğunluk malını geri almayı arzu ediyor… Bu doğrultuda görüşmeler yapılmaya başlandı, bir Kıbrıslı Türk iş insanı ve onun Lefkoşa’da olan şirketinin muhtelif hak sahipleri ile satış sözleşmeler imzalanmıştır” şeklinde konuşan Murat Hakkı, bu konunun gündeme bomba gibi düştüğünü dile getirdi.

Satış sözleşmesinin ana hatlarına hakim olduğunu vurgulayan Hakkı, “Ben sözleşmenin imzalanmasını bu aşamada tavsiye etmedim çünkü uygulanabilir olmadığını düşünüyorum” dedi. “Sözleşmenin öne çıkan unsurları 1 yıl boyunca yürürlükte kalması, Taşınmaz Mal Komisyonu’na tarafların beraber başvuruda bulunması ve devrin sağlanmasıdır eğer bu mümkün olmazsa sözleşme kendiliğinden 1 yıl içinde yürürlükten kalkacaktır” ifadelerini kullanan Hakkı, bu sözleşmeye konu olguların yasalara uymadığını vurguladı.

Hakkı sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ne taşınmaz mal iade edilmiştir, nede alıcı statüsünde olan kişi KKTC devletinde uzun süreli bir kiracıdır. Bu tür işlemlere yasal boşluğu doldurabilecek 3. bir yasa getirmeleri gerekir, bu şekilde devletin komisyonu üzerindeki tazminat yükümlülüğü de hafifletir. Yeni bir yasal düzenleme yaratılmadan bu sözleşme bir anlam ifade etmez… Taşınmaz Mal Komisyonu bu satış sözleşmesini an itibari ile inceleyemez karara bağlayamaz.

Bu konu Maraş ile sınırlı kalmamalıdır, yaklaşık 600 bin dönümlük bir arazi için özel düzenleme yapılabilir. Yaptığım incelemelere göre tüm Kıbrıs adasının ölçümü 7 milyon dönümdür. Bu 7 milyon dönümün 2.3 milyonu KKTC makamlarının etkin fiili kontrolündedir. 1.7 milyon dönümü 1974 öncesi Kıbrıslı Rum gerçek yada tüzel kişilerin adına kayıtlıdı… 1.1 milyonu ise 1977 den başlayarak 2000’lerin başına kadar muhtelif kaynak paketleri ile dağıtılmıştır. Ama hala 600 bin dönümlük arazi vardır. Eğer özel bir yasa geçirilirse KKTC için 600 bin dönüm Rum tapulu arazilerin Kıbrıslı Türk veya Türkiyeli yatırımcılara satışının ileri götürülmesinin yolu açılabilir."

