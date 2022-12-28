“Sözlerimizi hayata geçireceğiz”

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Amcaoğlu “Şu andan itibaren söz verdiklerimizi hayata geçirmek için çalışmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı

Pazar günü gerçekleşen Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde Lefkoşa ilçesinde seçilenler mazbatalarını aldı.

Mazbatasını alan Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Amcaoğlu, zorlu ve yoğun bir seçim sürecinden sonra mutlu sona ulaştıklarını kaydederek, tüm seçmenlere, yanında bulunan ve katkı koyan ailesine ve çalışma arkadaşlarına yürekten teşekkürlerini iletti.

Amcaoğlu, “Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Sorumluluğumuz büyük. Artık şu andan itibaren söz verdiklerimizi hayata geçirmek için, Gönyeli-Alayköy’ü daha ileriye taşımak için çalışmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.