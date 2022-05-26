banner762
banner815
İlkokul ve ortaokul şampiyonları belirlendi
İlkokul ve ortaokul şampiyonları belirlendi
23 0
Dövizde yükseliş hızlandı
Dövizde yükseliş hızlandı
33 0
 
Aynı ürün farklı markette farklı fiyatta nasıl satılır?
Aynı ürün farklı markette farklı fiyatta nasıl satılır?
91 0
Hatay-KKTC seferleri iptal
Hatay-KKTC seferleri iptal
27 0
Bunu yapan insan olamaz!
Bunu yapan insan olamaz!
23 0
Semih ve Sercan, Cihangir’le anlaştı
Semih ve Sercan, Cihangir’le anlaştı
170 0
U14 kadınlarda Ozanköy, erkeklerde Levent üçüncü
U14 kadınlarda Ozanköy, erkeklerde Levent üçüncü
13 0
banner797
banner794

Söz ve eylem hakkıma müdahale ettirmem”

banner476

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Gündem Kıbrıs Web TV’de sorularını yanıtladı…

banner825
Söz ve eylem hakkıma müdahale ettirmem”

Mecliste UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak ile yaşanan münakaşa hakkında konuşan Barçın, “Benim birine kendimi ispatlama gerekliliğim yok. Orada kullandığım kavram üzerine üzerime gelmedi. Erkeklik veya bir cinsiyet üzerinden bir siyasi tanımlama yapmadığımı herkes bilir. Ama orada o an bir sinir harbi ile söylenmiş olan bir kelimenin toplumda hassasiyet yarattığını ve bunun da doğru olmadığını kabul ediyorum” dedi.
Barçın, “Ancak bu orada UBP öznelinde vekillere söylenen bir söz değil. Benim Devrim Barçın olarak her zaman savunduğumuz toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde o kelimeyi o şekilde ifade etmem yanlış olabilir. Ama sadece bu söylem üzerinden bir siyaset yapılması da bu vatandaşa hiçbir şey kazandırmaz” ifadelerini kullandı.
Barçın, “Ben söz ve eylem hakkıma müdahale ettirmem. Ben kimsenin üzerine de yürümedim ama orada benim yaptığım eyleme gelip müdahale edilip tişört alınmaya çalışılırsa da buna ifade noktasında izin vermeyeceğimi de söyledim. Kaldı ki meclis başkanı ne diyor Emrah Yeşilırmak’a? ‘Siz alamazsınız’ diyor. Bu görüntülerde vardır. Şunun bilinmesinde fayda vardır. Toplumun sinir uçlarına ciddi bir şekilde saldırı vardır. Biz CTP olarak hiçbir zaman saldırmayız ve şiddeti desteklemeyiz. Ama saldırılara karşı da direnmeyi iyi biliriz” şeklinde konuştu.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.