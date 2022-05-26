CTP Milletvekili Devrim Barçın, Gündem Kıbrıs Web TV’de sorularını yanıtladı…



Mecliste UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak ile yaşanan münakaşa hakkında konuşan Barçın, “Benim birine kendimi ispatlama gerekliliğim yok. Orada kullandığım kavram üzerine üzerime gelmedi. Erkeklik veya bir cinsiyet üzerinden bir siyasi tanımlama yapmadığımı herkes bilir. Ama orada o an bir sinir harbi ile söylenmiş olan bir kelimenin toplumda hassasiyet yarattığını ve bunun da doğru olmadığını kabul ediyorum” dedi.

Barçın, “Ancak bu orada UBP öznelinde vekillere söylenen bir söz değil. Benim Devrim Barçın olarak her zaman savunduğumuz toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde o kelimeyi o şekilde ifade etmem yanlış olabilir. Ama sadece bu söylem üzerinden bir siyaset yapılması da bu vatandaşa hiçbir şey kazandırmaz” ifadelerini kullandı.

Barçın, “Ben söz ve eylem hakkıma müdahale ettirmem. Ben kimsenin üzerine de yürümedim ama orada benim yaptığım eyleme gelip müdahale edilip tişört alınmaya çalışılırsa da buna ifade noktasında izin vermeyeceğimi de söyledim. Kaldı ki meclis başkanı ne diyor Emrah Yeşilırmak’a? ‘Siz alamazsınız’ diyor. Bu görüntülerde vardır. Şunun bilinmesinde fayda vardır. Toplumun sinir uçlarına ciddi bir şekilde saldırı vardır. Biz CTP olarak hiçbir zaman saldırmayız ve şiddeti desteklemeyiz. Ama saldırılara karşı da direnmeyi iyi biliriz” şeklinde konuştu.

