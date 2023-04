Sosyal Sigortalar’da uyarı grevi.

Lefkoşa Sosyal Sigortalar Dairesi’ne gelen Taçoy: “İletişim yolu dururken ayın 20’sinde ve arefe gününde grev yapmak doğru değil”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Genel Başkanı Metin Atan, özellikle Girne Sosyal Sigortalar Dairesi başta olmak üzere Sosyal Sigortalar Dairesi’nde personel eksikliğiyle personel yapısı ve çalışma işleyişi gibi konularda sıkıntıların “hat safhada” olduğunu savunarak, çalışanların “köle gibi” çalıştırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.Hükümet tarafının Sosyal Sigortalar Dairesi gibi önemli bir kurumun sıkıntılarına duyarsız kaldığını öne süren Atan, bugün yapılan bir grevin bir uyarı olduğuna işaret etti ve bundan sonraki adımlarını gelişmelere göre atacaklarını bildirdi.Atan, hükümete çağrısını yineleyerek, “sorunlara kökten çözüm bulunması” talebinde bulundu, istişare ve diyalogdan yana sendikalar olarak, çözüm bulunması için gerekli katkıyı koyacaklarını kaydetti.Metin Atan, KAMUSEN ve Kamu İşçileri Sendikası’nın (Kamu-İş) bugün Lefkoşa Sosyal Sigortalar Dairesi ve Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde yaptığı uyarı grevine ilişkin, Lefkoşa Sosyal Sigortalar Dairesi önünde basın açıklamasında bulundu.Basın açıklaması esnasında Sosyal Sigortalar Dairesi’ne gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da, söz olarak, iletişim çağrısında bulundu. Taçoy, tahsilat günü olan ayın 20’sinde ve arefe gününde grev yapmanın doğru olmadığını söyledi.- Atan: “Bu duyarsızlığı gösterdikleri sürece bizler de burada olacağız”KAMUSEN Başkanı Atan, yaptığı basın açıklamasında, Girne Sosyal Sigortalar Dairesi başta olmak üzere tüm Sosyal Sigortalar Dairelerinde personel eksikliği gibi sıkıntıların “hat safhada” olduğunu savunarak, bu dairelerdeki çalışanların “köle gibi” çalıştırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.Dairelerde günden güne artan iş yüküne rağmen personel sayısında herhangi bir değişikliğe gidilmediğini öne süren Atan, bu sorunların çözümü için hükümet tarafı ile yazılı ve sözlü olarak diyalog ve istişare çağrısında bulunduklarını ancak gerekli adımların atılmadığını ileri sürdü.Ülkenin en önemli, en gelir getirici ve en yoğun kurumlardan biri olan Sosyal Sigortalar Dairesi’nin 100 bin kişinin üzerine hizmet verdiğini, böyle bir kurumun bu kadar zorluklar içerisinde çalışmasının doğru olmadığını belirten Atan, “Siz böyle bir kurumu görmezden geleceksiniz ve ‘bu ülkeyi iyi yönetiyoruz’ diyeceksiniz. Kusura bakmasınlar. Bu duyarsızlığı gösterdikleri sürece bizler de burada olacağız” diyen Atan, yaptıkları uyarı grevi ardından sonraki adımlarını da gelişmelere göre atacaklarını belirtti.- “Amacımız sadece sorunların çözülmesi””Sadece çalışanların sorunlarının çözülmesi için grevdeyiz” diyen Atan, her zaman istişare ve diyalogdan yana olduklarını vurguladı, hükümet tarafından “sorunu kökten çözecek gelişmeler yapılması” halinde, kendilerinin de katkı koyacağını ekledi.Atan, istihdamlarda “popülizm yapıldığı” iddiasında da bulunarak, Sosyal Sigortalar Dairesi gibi önemli dairelerdeki personel eksikliğine rağmen, “bazı dairelerde oturacak yer olmadığını” ileri sürdü.Geçici personelin müfettiş olarak atanması için bakanlıktan bir yazı yazıldığına dair duyumlar aldıklarını söyleyen Atan, böyle bir şeyin yasalara aykırı olduğunu belirterek, Çalışma Bakanı Taçoy’a çağrıda bulundu, “Sakın ola böyle bir şey yapmasın” dedi.Lefkoşa Sosyal Sigortalar Dairesi binasının durumu hakkında da konuşan Atan, yeni binaya ilişkin 7-8 yıl önce protokol imzalandığı ve yerinin de belli olduğunu ancak o zamandan beri hiçbir projenin hazırlanmadığını iddia etti. Atan, “Hep laf ebeliği. Başka bir şey yok. -cek –cak’larla yürüyoruz” ifadelerini kullandı.- Yeltekin: “Anlayış o gün neyse bugün de aynıdır”Sosyal Sigortalar İdare Meclisi Üyesi ve Hür-İş Federasyonu Temsilcisi Ali Yeltekin ise, tüm çalışanların işsizlik, doğum, evlenme, yaşlılık gibi her türlü işlemini yapan Sosyal Sigortalar Dairesi’ne karşı gelmiş geçmiş hükümetlerin tutumunun değişmediğini, hepsinin “ilgisiz olduklarını” savundu.“Sosyal Sigortalar Dairesi’nin durması demek büyük bir kaos demektir. Bu göze alınacak mı?” diye soran Yeltekin, bir önce hükümet ve ortakların görüş birliğine vararak, acil personel alımı ve görevlendirmelerin yapılması gerektiğini, İdare Meclisi olarak takipte olduklarını kaydetti.Yeltekin, binanın yetersizliğine dikkat çekerek, yaşlıların da hizmet aldığı bu binada yaşlıların kullanacağı asansör, engelliler için merdiven gibi düzenlemelerin olmadığına dikkat çekti ve yeni bir bina yapılması için yeniden teklif sunacaklarını ifade etti.-Taçoy: “Sendika yetkililerini kınıyorum”Basın açıklaması esnasında daireye gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ise sendika yetkililerini kınayarak başladığı konuşmasında, bugünün tahsilatların son günü, yarının ise bayram olduğunu kaydetti. Taçoy, “28’inde emeklilerin, 30’unda ise çalışanların ödenmemesi halinde sorumlusu ben değil, sizlersiniz” dedi.Girne’de odacıya ve personele ihtiyaç olduğunun farkında olduklarını ve çözüm arayışı içerisinde olduklarını, buna ilişkin de sendikalarla görüşme halinde olduklarını kaydeden Taçoy, analitik bütçeye geçilmesinin ardından kendilerine söz verdiğini ve bunu gerçekleştireceğini aktardı. Taçoy, yeni bina inşaatı için çalışmaların devam ettiğini belirtti.Sorunların çözülmesinin “iletişim yoluyla” yapılmasının önemine vurgu yapan Taçoy, kendisinin bugün Sosyal Sigortalar Dairesi’ne grev için değil her yıl yaptığı gibi bayramlaşmak için geldiğini söyledi.Taçoy, geçici personelin müfettiş olarak atanmasına dair yazışmaların olduğuna dair iddiaların da asılsız olduğunu duyurdu.- Atan: “2 aydan beri iletişimdeyiz”Taçoy’un ardından yeniden söz alan Atan, Bakan’ın “iletişim” çağrısında bulunmasının kendilerini üzdüğünü belirterek, 2 aydan fazladır iletişimde olduklarını ve sürekli bekletildiklerini öne sürdü.Veznelerin grevde olmamasının nedeninin sendikaların ılımlı tutumu olduğunu ifade eden Atan, “İnşallah söylediklerinin arkasında durular. Göreceğiz” diye konuştu.