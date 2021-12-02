banner583
banner753
Hiç ders çıkarılmıyor
Hiç ders çıkarılmıyor
71 0
Gülgün Vaiz mesleğini tercih etti
Gülgün Vaiz mesleğini tercih etti
122 0
 
Delta varyantı hala baskın
Delta varyantı hala baskın
34 0
Ballond'Or ödülü Messi'nin
Ballond'Or ödülü Messi'nin
18 0
Tanınmış gurmeler DAÜ Turizm Fakültesi'nde Kıbrıs yemeklerini tattı
Tanınmış gurmeler DAÜ Turizm Fakültesi'nde Kıbrıs yemeklerini tattı
29 0
Ülkeyi kara sinekler istila etti
Ülkeyi kara sinekler istila etti
54 0
Karpaz’da 868 kaplumbağası yuvası var
Karpaz’da 868 kaplumbağası yuvası var
20 0
banner661
banner726

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlük birimleri Eski Çalışma İzin Merkezi’ne taşındı

banner476

banner714
Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlük birimleri Eski Çalışma İzin Merkezi’ne taşındı
banner721
 Çalışma ve Sosyal  Güvenlik  Bakanlığı’na bağlı  Sosyal Sigortalar  Dairesi Müdürlük birimlerinin Eski Çalışma İzin Merkezi’nde hizmet vermeye  başladığı duyuruldu. 
Açıklamada, çalışan personelin fiziki çalışma ortamı Covid-19 nedeniyle sağlık açısından risk oluşturduğundan Merkez Müdürlük birimleri olan Müdür, Müdür Muavini, Hukuk işleri Amirliği, İhale için borcu yoktur yazıları, Muhasebe Amirliği, Aktuarya ve İstatistik İşleri Amirliği, Dış İlişkiler Bölümü’nün taşındığı bildirildi. 
Bu birimlerden hizmet almak isteyen vatandaşların 28,Şht Şener Enver Sk. Yenişehir-Lefkoşa adresinde (Eski Çalışma İzin Merkezi) bulunan binaya başvurması gerekiyor. 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.