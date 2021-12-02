Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlük birimleri Eski Çalışma İzin Merkezi’ne taşındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlük birimlerinin Eski Çalışma İzin Merkezi’nde hizmet vermeye başladığı duyuruldu.

Açıklamada, çalışan personelin fiziki çalışma ortamı Covid-19 nedeniyle sağlık açısından risk oluşturduğundan Merkez Müdürlük birimleri olan Müdür, Müdür Muavini, Hukuk işleri Amirliği, İhale için borcu yoktur yazıları, Muhasebe Amirliği, Aktuarya ve İstatistik İşleri Amirliği, Dış İlişkiler Bölümü’nün taşındığı bildirildi.

Bu birimlerden hizmet almak isteyen vatandaşların 28,Şht Şener Enver Sk. Yenişehir-Lefkoşa adresinde (Eski Çalışma İzin Merkezi) bulunan binaya başvurması gerekiyor.