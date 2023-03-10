Sosyal Medyadan Yansıyanlar

Leyli Işısal: Hayırlı yaşlar ablasının birtanesi.. Hakan Nazif seni seviyorum...
Mert Bekir: Mucizeler hep böyle ansızın gelir
Hüseyin Bilge Emiroğlu :İyi ki doğdun Bayan Rie
Şht. Turgut Ortaokulu Kadınlar Günü’nden…
Evrim Özbahadır: Emeğini acımadan her an her koşulda bizlerin yanında olan vefakar anam… İyi ki doğdun iyi ki varsın iyi ki bizim anamızsın. Seni seviyoruz. Sağlıklı nice uzun yaşların olsun.(Dilek Çınar)
Mete Ünal Girgen: ITB Berlin 2023 Turizm Fuarında, ülkemizin en önemli turizm değerlerinden birisi olup rehber, eğitmen, yazar ve Lefke Turizm Derneği asbaşkanı kimliklerinin hepsi için kendisi ile ayrı ayrı iletişime geçip danıştığım Hasan Karlıtaş hocamı ülkemizi temsil ettiği 'Nord Zypern' standında ziyaret ettim.. 'ECO not EGO' görseli tam olarak onu yansıtıyor.. Hasan Karlitas ile birlikte