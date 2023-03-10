Sosyal Medyadan Yansıyanlar

Mete Ünal Girgen: ITB Berlin 2023 Turizm Fuarında, ülkemizin en önemli turizm değerlerinden birisi olup rehber, eğitmen, yazar ve Lefke Turizm Derneği asbaşkanı kimliklerinin hepsi için kendisi ile ayrı ayrı iletişime geçip danıştığım Hasan Karlıtaş hocamı ülkemizi temsil ettiği 'Nord Zypern' standında ziyaret ettim.. 'ECO not EGO' görseli tam olarak onu yansıtıyor.. Hasan Karlitas ile birlikte