“Sosyal medyada beyinsiz ve akılsız insanlar güruhu oluştu”

Girne Antik Liman ihalesiyle son dönemde eleştiri oklarının hedefinde olan DP Milletvekili Hasan Tosunoğlu, kendisini eleştirenlere ‘beyinsizler’ dedi



DP milletvekili, işadamı Hasan Tosunoğlu da topluma hakaret etme ‘hadsizliğini’ kendisine hak gören siyasiler kervanına katıldı.

Girne Antik Liman ihalesi ve oğlunun satın aldığı Ferrari marka lüks spor araba ile son dönemlerde eleştiri oklarının hedefinde olan Demokrat Parti Milletvekili Hasan Tosunoğlu, kendisini eleştirenlere ‘beyinsizler’ dedi.

Katıldığı canlı yayında birçok farklı konuda açıklamalarda bulunan Tosunoğlu, eleştirilere yönelik tahammülsüzlüğü ile dikkat çekti.

“Klavye kahramanları sosyal medyada manipülasyon yapıyor” diyen Tosunoğlu, “20-30 aykırı kişi ülkeyi sosyal medyadan domine ettiklerini sanıyor. Bağırıp duruyorlar” diyerek, bugüne kadar kendisine yönelik iddialara ilişkin 10 farklı dava açtığını açıkladı.

“Güney Kıbrıs’a geçiyor bazı gazeteci arkadaşlar ve Limasol Marinası ile övünüp bizde neden böyle yatırım yok diyorlar. Yapmaya kalkıştığımızda ise ‘doğayı katlediyorsunuz, denizi katlediyorsunuz, peşkeş çekiyorsunuz’ diye ayağa kalkıyorlar” diyen Hasan Tosunoğlu, “Elefteria meydanında beton olan zemine kimse bir şey demiyor, hatta alkış tutuyorlar ama Girne Antik Liman’a beton dökülünce herkes ayağa kalkıyor. Onların da seviyesine inmek istemiyorum ama kendisini çok akıllı zanneden beyinsiz ve akılsız insanlar güruhu oluştu sosyal medyada” sözleriyle eleştirilere tepki gösterdi.

