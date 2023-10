Sosyal konutların ilk temeli Güzelyurt’ta atılacak

Başbakan Ünal Üstel, sosyal konutların yapımının yakında başlayacaklarını bildirdi ve “Evi olmayan, yeni evlenen gençlerimizi ev sahibi yapacağız. Kısa sürede yasa çalışması bitecek. İlk temeli Güzelyurt’ta atacağız” dedi

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, bölge gezileri kapsamında, cumartesi Güzelyurt’u ziyaret etti.

Açık Pazar’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Üstel, beraberindeki bazı bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ile UBP Güzelyurt İlçe Binası’nı ziyaret etti.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılını kutlayarak başladığı konuşmasında, kendisine gösterilen yoğun ilgiye ve sıcak karşılamaya yürekten teşekkür etti ve Güzelyurt insanının sevgisine her zaman lâyık olmaya çalıştıklarını söyledi.

Halkın beklentilerini yerinde dinlemek ve diyaloğu daha da artırmak amacıyla her hafta bir bakanı bir bölgeyi ziyaret etmesi için görevlendirdiğini belirten Üstel, kendisinin de her hafta bir bölgeyi ziyaret etmeyi sürdüreceğini söyledi.

Güzelyurt’un UBP için çok anlamlı ve değerli bir bölge olduğuna işaret eden Üstel, "Bugün burada gördüğüm kalabalık yeni başarıların habercisidir" dedi.

Üstel, “Ülkede hangi proje yarım kaldıysa tamamlayacağız. Hepsini bitireceğiz. Hükümet programında ne yazdıysak, hepsini yerine getireceğiz… Biz son bir buçuk yılda, 2008 yılından beridir tartışılan yasaları geçirdik.

Belediyeler Reformu’nu gerçekleştirdik… Anavatan Türkiye’mizin de büyük desteği ile var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

“SOSYAL KONUT YAPIMI YAKINDA BAŞLAYACAK”

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, konuşmasında Güzelyurt bölgesi için atılacak yeni adımları da paylaştı ve şunları kaydetti:

"Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlanması için 2024 Yılı’nda ihaleye çıkacağız ve tamamlayacağız. Sosyal konutların yapımı yakında başlayacak. Maliyetleri aşağı çekmek için vergiden muaf tutmak istiyoruz. Bu konuyla ilgili savcılıktan görüş bekliyoruz. Evi olmayan, yeni evlenen gençlerimizi ev sahibi yapacağız. Kısa sürede yasa çalışması bitecek. Buradan müjdeyi verelim. İlk temeli Güzelyurt’ta atacağız."

Güzelyurt’un kendileri için her zaman ayrıcalıklı bir bölge olacağını vurgulayan Üstel, 'Rum’a verildi verilecek' tartışmalarına UBP’nin son noktayı koyduğunu ve bölgeye yatırımların artmaya başladığını belirtti.

Tüm paydaşların görüşleri alınarak beş yıllık Ülkesel Kalkınma Planı’nı hayata geçirme heyecanını yaşadıklarını da ifade eden Üstel, devletin temellerini planlama ile sağlamlaştıracaklarını söyledi.

“FEDERASYON DİYE BİR SÜREÇ YOK. YOLUMUZU ANAVATAN TÜRKİYE İLE YÜRÜYECEĞİZ"

Kıbrıs’ta federasyon diye bir görüşme süreci kalmadığını ifade eden Üstel, bu saatten sonra iki egemen eşit devlet temelinden asla geriye dönüş olmayacağını vurguladı. Üstel, KKTC’nin, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle kendi yolunda ilerleyeceğini ve ülkeyi 2024 Yılı’nda yeni dünya düzenine hazır hale getireceklerini söyledi.

"GAZZE’DE SAVAŞ SUÇU İŞLENİYOR. HANİ BM HANİ AB?"

Üstel, dünyada yaşanan olaylara da dikkat çekerek “Bakın yanı başımızda Filistin... İnsanlar öldürülüyor... Katlediliyor...Hani BM, hani AB, hani insan hakları? Savaş suçu işleniyor, onlar sessiz kalıyor. Bize de zamanında aynısını yaşattılar. 1974 Barış Harekâtı ile esaretten kurtulduk. Bu adaya ülkeye barış 20 Temmuz 1974 Harekâtı ile gelmiştir. Bugünlere Anavatan Türkiye’mizin sayesinde geldik" dedi.