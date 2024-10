SOS Çocukköyü Derneği: "Birlik olursak aileler de toplum da güçlenir"

SOS Çocukköyü Derneği Aile Güçlendirme Programına İŞ Bankası IBAN NO: TR51 0006 4000 0016 8070 1903 93 numaralı hesaptan bağış yapılabilir

SOS Çocukköyü Derneği, Aile Güçlendirme Programı ile 18 yıldır, 250’nin üzerinde aileye ve 1000’e yakın çocuğa destek sağlandığına işaret ederek, "Birlik olursak aileler de toplum da güçlenir" dedi; dayanışma çağrısı yaptı.

Dernek'ten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği Aile Güçlendirme Programı sayesinde, 3 ile 5 yıllık sürelerde biyolojik ailesinin bakımını kaybetme riski taşıyan çocuklar ve ailelerine, yapılandırılmış bir program çerçevesinde sağlanan desteklerle, çocukların biyolojik ailelerinden ayrılması önleniyor.

"Program, tam 18 yıldır, 250’nin üzerinde aileye ve 1000’e yakın çocuğa destek sağladı" denilen açıklamada, dünya üzerinde birçok ülkede devletlerin ve sivil toplum örgütlerinin birlikte yürüttüğü bu çalışmaların, KKTC'de sadece bu program sayesinde verilebildiği, programın, bir koordinatör ve iki sosyal hizmet uzmanı tarafından yürütüldüğü; 38 aileye ve 83 çocuğa destek sağlandığı kaydedildi.

SOS Çocukköyü Derneği’nden yapılan açıklamada, programla ilgili şu bilgiler de paylaşıldı:

"Kısıtlı bir insan kaynağı ve bağışçıların destekleri ile hizmetlerini sürdüren Program’dan destek alan ailelerin ihtiyaç listeleri aylık olarak hazırlanıyor.



2024 yılı başından bugüne geçen dokuz aylık sürede 100’den fazla anne ve babaya ebeveyn yetkinliği konularında, 86 çocuğa ise çocuk hakları konusunda eğitim verildi. Okula hazırlık dönemlerinde ve diğer ihtiyaç duyulan her an, Program sayesinde, 50 çocuğun okul kıyafetleri karşılandı; 187 çocuğa günlük ayakkabı 57 çocuğa ise okul ayakkabısı sağlandı. Destekçiler sayesinde 127 çocuğa kırtasiye malzemesi ve okul çantası temin edildi.

Ayrıca 26 çocuk halen özel eğitim desteği görürken 24 çocuğun ise okul öncesi eğitimleri Program sayesinde karşılanıyor.

Eğitimin yanı sıra, hayati önem taşıyan bir diğer destek de sağlık alanında oldu. İki çocuğun beslenme desteği, altı çocuğun dil terapisi, bir çocuğun fizyoterapi süreci takip edildi ve süreçleri desteklenmeye devam ediliyor. 31 çocuğa ilaç desteği ve beş ebeveyne de psikolog desteği sağlandı. Ailelerin günlük yaşam kalitelerini arttırabilmek amacıyla ailelere de verilen destekler sürüyor. Yılın bu dönemine kadar 15 ailenin masa, soba, vantilatör, yatak, koltuk gibi ev ihtiyaçları karşılanırken üç aileye ise hukuki destek sağlandı.

Ailelerin güçlenerek bir arada kalabilmelerini desteklemek için onlara yaşamsal destekler sunuldu. Programda uzmanların profesyonel gözlemleri ve yönlendirmeleri ile iki anneye okuma yazma, bir anneye ön muhasebe, bir başka anneye ise bilgisayar ofis programları eğitimleri sağlanarak aile yapısı içinde kadının yeri daha da güçlendirildi. Aile Güçlendirme Programı ekibi ayrıca program dahilinde olmayan 56 aileye de gönüllü danışmanlık hizmeti sağladı."

-Toplumsal seferberlik çağrısı...

Var olan katkılar sayesinde bu destekleri sağlayabildikleri için her bir destekçiye teşekkür eden Aile Güçlendirme Programı Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Anıl Görkem, programın sürdürülebilir olması için toplumsal dayanışmanın artarak devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Aile Güçlendirme Programı’na destek için 0548 830 04 49 numaralı telefondan bilgi alınabiliyor. Programa aşağıdaki hesaptan bağış yapılabiliyor:

İŞ Bankası IBAN NO: TR51 0006 4000 0016 8070 1903 93



(HESAP ADI: KKTC SOS ÇOCUKKÖYÜ DERNEĞİ)