SOS Çocukköyü Derneği Aile Güçlendirme Programı faaliyetlerini sürdürüyor

SOS Çocukköyü Derneği Aile Güçlendirme Programı (AGP), faaliyetlerine devam ediyor.

SOS Çocukköyü Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, çocukların kendi biyolojik aileleri ile birlikte sıcak bir ortamda sevgi, saygı ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için faaliyetlerini yürüten Aile Güçlendirme Programı’ndan destek alan ailelerden üç çocuk, yaz boyunca Özay Günsel Çocuk Üniversitesi davetiyle “2023 Genel Yaz Programı”na katıldı.

Yedi hafta boyunca bilim, sanat, mühendislik, spor ve sağlık gibi çeşitli alanlarda etkinlikleri kapsayan programda, çocuklar, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden Duygu Katanoğlu Coşkun ve Fatma Hacıoğulları ve Aile Güçlendirme Programı Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Anıl Görkem tarafından ağırlandı.

“Aile, sağlıklı bir toplum ve gelecek için önemlidir”

Aile Güçlendirme Programı Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Anıl Görkem, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ailesine, çocukları, erken yaşta üniversite çatısı altında bilim, sanat ve sporla buluşturarak, kendi yeteneklerinin farkına varmalarını sağladıklarını, soru sorma ve sorun çözme becerilerini geliştirmelerine destek olduklarını kaydetti.

Görkem, ayrıca çocukların, sevecekleri mesleği keşfetmelerine yardımcı olmalarının yanında özgüvenli mutlu bireyler olmalarına destek sağladıkları için Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ailesine teşekkür etti.

Yaklaşık 100’e yakın çocuk ve ailelerine sağladıkları geniş yelpazeye sahip destek hizmetlerinin bir ayağı olan eğitim hizmetinin yanında, psikolojik, sosyal, sağlık ve gıda alanlarında da kurum ve kuruluşların destekleriyle daha hızlı bir şekilde çocuk ve aileye dokunabileceklerine inanç belirten Görkem, “Çünkü aile, sağlıklı bir toplum ve gelecek için önemlidir. Aileye dokunmak, topluma dokunmak, geleceğe değerli miras bırakmak demektir” dedi.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Genel Sekreteri Duygu Katanoğlu Coşkun da, eğitimde fırsat eşitliğini gözeterek 2019’dan bu yana SOS Çocukköyü Derneği’ne destek olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Coşkun, gelecekte de bu iş birliğini sürdürmeyi misyonlarının bir gereği olarak gördüklerini belirtti.