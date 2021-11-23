“Sorunlarının çözülmesine katkı yapmak istiyoruz”





KKTC’de temaslarda bulunan CHP heyeti, HP Genel Başkanı Özersay’la bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun KKTC’nin daha yaşanılabilir bir ülke olması, sorunlarının çözülmesi, uluslararası arenada tanınması ve kazanımlarının artırılması adına katkıda bulunmak istediklerini belirtti.

HP Genel Başkanı Özersay da, “Halkın Partisi, Atatürkçü, laikliği, demokrasiyi ve insan haklarını önemseyen bir siyasi parti” dedi ve CHP’nin siyasi yolculuğunu yakından takip ettiklerini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının geçen yıllar içerisinde kendi kendini yönetmeyi ciddi anlamda önemsediğini ve kimliğinin bir parçası haline getirdiğini kaydeden Kudret Özersay, Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetmesine Türkiye’nin vereceği desteğin önemli olduğunu söyledi.

