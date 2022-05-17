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“Sorunları çözmek için ivedilikle icraata başlayacağız”

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İçişleri Bakanlığı görevini Ziya Öztürkler’e devreden Başbakan Üstel ''Güvenoyu aldıktan sonra ülke gündeminde ki sorunları çözmek için canla başla çalışacağız'' dedi

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“Sorunları çözmek için ivedilikle icraata başlayacağız”

 
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ünal Üstel'in başkanlığında kurulan UBP-DP-YDP hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görev alan Ziya Öztürkler, görevi Başbakan Ünal Üstel'den devraldı.
Bakanlıktaki devir teslim töreninde konuşan Başbakan Üstel ''Güvenoyu aldıktan sonra ülke gündeminde ki sorunları çözmek için canla başla çalışacağız'' dedi.
Üstel, devir teslim sırasında şunları kaydetti:
“Ülkemizde uzun zamandır hükümet boşluğu vardı. Partimizin Genel Başkanı Sayın Dr. Faiz Sucuoğlu'nun ve Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar'ın ülkemizdeki sıkıntıların giderilmesi için hükümet kurma görevini bana vermeyi uygun gördüklerinden dolayı kendilerine teşekkürler ederim. Görevi aldıktan sonra sıkıntıları aşmak için hemen yeni kabineyi oluşturduk ve hükümet çalışmalarına başladık. Çarşamba günü güvenoyu aldıktan sonra ülke gündemindeki sorunları çözmek için ivedilikle icraata başlayacağız.''
Başbakan Üstel, ülkede büyük sorunların olduğunu ve toplumu büyük ve sıkıntılı bir dönemin beklediğini belirterek, ekip arkadaşları ile birlikte bu sıkıntılı günlerden ülkeyi daha iyi günlere götüreceklerine inandıklarını kaydetti.
Bakanlar ve koalisyon ortaklarıyla birlikte bütün bunların konuşulduğunu ve çarşambadan sonra halkın ferah etmesi için gece gündüz demeden çalışma kararı aldıklarını söyleyen Üstel, “Bu çalışmalar neticesinde, insanımızı daha iyi bir noktaya getireceğimize inanıyorum” dedi.
ÖZTÜRKLER: “HALKIMIZIN HİZMETİNDEYİZ”
Görevi devralan Ziya Öztürkler ise şunları söyledi:
“Yeni hükümetin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Çok zorlu bir görevi devraldığımızın farkındayım. Hem Bakanlar Kurulu hem de tüm arkadaşlarımızla ülkemizi daha iyiye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Elimizden geldiğince tüm çalışanlarımızla halkımızın hizmetindeyiz.”
 
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