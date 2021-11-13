“Sorular cevaplanmazsa sağlık emekçileri töhmet altında kalacak”





Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, Covid-19 nedeniyle öldüğü düşünülen 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma’nın ölümüyle ilgili soruların Sağlık Bakanlığı tarafından cevaplanmaması halinde, sağlık emekçilerinin töhmet altında kalacağını söyledi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Doğuş Derya’nın paylaşımı şöyle:

“8 yaşında kaybettiğimiz minik Meryem Ceren Kırma'nın annesinin anlattıklarını okuyup da yüreği parçalanmayan, perişan olmayan bir kişi bile olduğunu düşünmüyorum. Böylesine büyük bir acının üzerine söylenecek her söz eksiktir. Sağlık Bakanlığı'nın küçük Ceren'in hayatını alan sebeplerle ile ilgili detaylı bir açıklama yapması ve ihmal şüphesi ile ilgili soruları cevaplaması çok gereklidir. Bu sorular cevaplanmazsa 2 yıldır tüm olumsuz koşullara rağmen sağlık sistemini ayakta tutmaya çalışan, canla başla uğraşan sağlık emekçileri töhmet altında kalacak. Hem evladını kaybetmenin derin acısıyla baş etmek zorunda kalan aile, hem insanları sağlığına kavuşturmak için çırpınan sağlık çalışanları, hem de ihmal şüphesi ile infiale giren kamuoyu detaylı bir açıklama bekliyor”



