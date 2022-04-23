Bir yıldır Kıb- Tek’ten bir kuruş ödeme almayan, 1 milyar TL’nin üzerinde alacağı olan ve 12 aylık dönemde sadece yakıt alımı için kendi cebinden 85 milyon dolar ödeyen AKSA’nın da artık yakıt alamayacak duruma geldiği belirtiliyor





Ülke büyük bir elektrik kriziyle karşı karşıya. Hem Aksa’nın hem de Teknecik’in yakıtı tükeniyor. Yeni yakıt alınıp alınmayacağı bile belli değil.

Bu konuda ne yapılacağına ya da yakıt alımı için ne kadar kaynak aktarılacağına dair hiçbir yetkili bilgi vermiyor.

Yetkililerin sorumsuzluğu nedeniyle ülkeyi enerjisiz, elektriksiz kalıyor.

Bir yıldır parasını almadan elektrik üreten AKSA ise bu konuda büyük mağduriyet yaşıyor.

Bir yıldır Kıb- Tek’ten bir kuruş ödeme almayan, 1 milyar TL’nin üzerinde alacağı olan ve 12 aylık dönemde sadece yakıt alımı için kendi cebinden 85 milyon dolar ödeyen AKSA’nın da artık yakıt alamayacak duruma geldiği belirtiliyor.

Yeni bir yakıt alımı için mutlaka kaynak bulunması ve ödeme yapılması gerekirken siyasiler hükümetçilik oynuyor.

Ülkenin enerji arz güvenliği tehlikede olduğu, konunun siyasete alet edildiği takdirde karanlıkta kalınacağı kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımızda duruyor.

Bu krizlerle canından bezen vatandaşlar ise “Bizim sonumuz ne olacak?” diye soruyor.

Bu belirsizlikte AKSA’nın yeterince fedakarlık gösterdiğine dikkat çeken vatandaşlar, yetkililere bir an önce çara bulması çağrısı yapıyor.

