Son Dakika: Kıbrıs yine sallandı

Kıbırs yine depremle sallandı.

Kıbrıs adasının Baf açıklarında saat 22.20 sıralarında orta şiddette bir deprem meydana geldi.

Baf açıklarında denizin 60 km derinliğinde meydana gelen depremin 4,9 büyüklüğünde olduğu bildirilirken, depremin özellikle Güney Kıbrıs'ta ve batı bölgelerinde hissedildiği belirtildi.