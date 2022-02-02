Son Dakika: Kıbrıs yine sallandı

Kıbrıs açıklarında az önce yine deprem oldu.

Kıbrıs adası bu gece 5,1 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Saat 23.05'de meydana gelen depremin Baf açıklarında, denizin 2 km altında meydana geldiği belirtildi. Karadan 58 km batıda olduğu kaydedilen deprem Baf ve Limasol başta olmak üzere birçok bölgede hissedildi.

Deprem sonrası Lefke bölgesinde yaşayan halk sokaklara çıktı.