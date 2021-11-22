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Son 24 saatte en fazla yağış İskele'ye düştü

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Son 24 saatte en fazla yağış İskele'ye düştü
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Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte gerçekleşen yağışların bölgelere göre dağılımını açıkladı.
Açıklamaya göre, dün 08.00 ile bugün 08.00 saatleri arasında, en fazla yağış metrekareye 37 kilogram ile İskele’ye düştü.
Açıklamada, Taşkent’te metrekareye 32 kg, Ziyamet’te 20 kg, Selvilitepe ve Kozanköy’de 17 kg, Dörtyol’da 15 kg, Ercan’da 13 kg, Boğaz, Girne, Gönendere, Mehmetçik’te 12 kg, Geçitkale ve Karaoğlanoğlu’nda 11 kg, Salamis ve Vadili’de ise 10 kg, diğer bölgelerde ise metrekareye 1 ile 9 kg arası yağış gerçekleştiği belirtildi.
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