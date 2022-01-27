banner762
“Bu avcılık değil katliamdır”
“Bu avcılık değil katliamdır”
39 0
Büyükler ligi start aldı
Büyükler ligi start aldı
9 0
 
56 0
Kışın en soğuk gün ve gecesi yaşanacak
Kışın en soğuk gün ve gecesi yaşanacak
106 0
Avrupa’dan futbol takımları devre arası kampı için ülkemizde
Avrupa’dan futbol takımları devre arası kampı için ülkemizde
304 0
Kedilerin Banyo Rutini
Kedilerin Banyo Rutini
25 0
Doğayı ellerimizle yok ediyoruz
Doğayı ellerimizle yok ediyoruz
31 0
banner661

Solyalı: "CTP kucaklayıcı ve sürükleyici olacak"

banner476

Ürün Solyalı, “Biz CTP olarak sadece kemik oylarını götürmeyi başarmadık gerçekten ayağı yere basan politikalar ortaya koyduk” dedi.

banner714
Solyalı: "CTP kucaklayıcı ve sürükleyici olacak"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, partisinin sandıkta sürükleyici ve kucaklayıcı olması gerektiği konusunda mesaj aldığını söyledi.
Solyalı, “Biz CTP olarak sadece kemik oylarını götürmeyi başarmadık gerçekten ayağı yere basan politikalar ortaya koyduk” dedi.
Katıldığı tv programında konuşan Solyalı “CTP yüzde elli oy artırdı. Baraj altı kalan partileri de değerlendirmek gerekiyor. Biz CTP olarak sadece kemik oylarını götürmeyi başarmadık gerçekten ayağı yere basan politikalar ortaya koyduk. CTP’ye güvenlerini ortaya koyduk… Bu bize gösteriyor ki CTP solun sürükleyici ve kucaklayıcı olması konusunda da (mesajla) sadıktan çıkardı. Boykotçular belli ki belli liderlerin tutuk kalması neticesinde TDP’nin baraj altında kalmasına da neden oldu... Toplumsal muhalefetin çalışan ve insanlar ve dünyaya açılmak lehine olması gerektiğini düşünüyorum…” dedi.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.