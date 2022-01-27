Solyalı: "CTP kucaklayıcı ve sürükleyici olacak"

Ürün Solyalı, “Biz CTP olarak sadece kemik oylarını götürmeyi başarmadık gerçekten ayağı yere basan politikalar ortaya koyduk” dedi.



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, partisinin sandıkta sürükleyici ve kucaklayıcı olması gerektiği konusunda mesaj aldığını söyledi.

Solyalı, “Biz CTP olarak sadece kemik oylarını götürmeyi başarmadık gerçekten ayağı yere basan politikalar ortaya koyduk” dedi.

Katıldığı tv programında konuşan Solyalı “CTP yüzde elli oy artırdı. Baraj altı kalan partileri de değerlendirmek gerekiyor. Biz CTP olarak sadece kemik oylarını götürmeyi başarmadık gerçekten ayağı yere basan politikalar ortaya koyduk. CTP’ye güvenlerini ortaya koyduk… Bu bize gösteriyor ki CTP solun sürükleyici ve kucaklayıcı olması konusunda da (mesajla) sadıktan çıkardı. Boykotçular belli ki belli liderlerin tutuk kalması neticesinde TDP’nin baraj altında kalmasına da neden oldu... Toplumsal muhalefetin çalışan ve insanlar ve dünyaya açılmak lehine olması gerektiğini düşünüyorum…” dedi.



