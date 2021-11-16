Solotürk nefes kesti

SoloTürk, Lefkoşa ve Girne semalarında nefes kesen gösteriye imza attı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SoloTürk dün Lefkoşa semalarında gösteri yaptı.KKTC’nin 38. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarında düzenlenen törende, gösteri yapan SoloTürk, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlendi.Öte yandan SoloTürk dün Girne’de de gösteri sundu. Saat 15.30’da başlayan gösteri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.SoloTürk, Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımının F-16 C Blok-40 jet savaş uçağını kullanarak yaptığı tek kişilik hava akrobasisi filosu olarak görev yapıyor.