Soğuk havanın hüküm sürdüğü ülkede, Selvilitepe’ye ve Boğaz’a kar yağdı

Soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan bölgede Selvilitepe’de dün saat 12.00 sıralarında kar yağışı başladı.
Saat 14..00 sıralarında ise Boğaz’da sulu kar yağışı başladı.
Kar yağışı, yüksek yerlerde dün akşam 20.00-21.00’e kadar devam etti.
St Hilarion Kavşağı ile Karşıyaka Piknik Alanı Kavşağı arasında kalan yolun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Polis sürücüleri uyardığı açıklamasında, Selvilitepe’de başlayan kar yağışı nedeniyle sözkonusu güzergahı, yol ve sürücü güvenliği açısından trafik akışına kapattığını belirtti.
Öte yandan Meteoroloji Uzmanı, Meteoroloji Dairesi eski müdürü Fehmi Oktay, önümüzdeki günlerde ülkemizdeki hava durumunun nasıl olacağını anlattı.
Oktay, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini söyledi.
İşte gün gün KKTC'de yaşanacak hava durumu:
2 Şubat Perşembe: Hava açık ve az bulutlu olacak
3 Şubat Cuma Yer yer sağanak yağmur görülecek
4 Şubat Cumartesi: Hafif yağış beklentisi mevcut
5 Şubat Pazar: Çok bulutlu ve yer yer etkili sağanak yağmur gece yarısı yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali
Oktay, Önümüzdeki hafta 6 Şubat itibariyle ülkemizin oldukça soğuk bir hava sisteminin etkisine gireceğini belirterek, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında, 12 dereceye kadar süreceğini söyledi.
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