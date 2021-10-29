Şoförlerden eylem uyarısı

Zamlara tepki gösteren Kar-İş, “Bıçak kemiğe dayandı” açıklaması yaptı



Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu,

akaryakıt zammı sonrası sert tepki göstererek, taşımacılık sektörünün sürdürülebilir olmadığının altını çizdi ve “Bıçak kemiğe dayandı” dedi.

Toplu taşımacılıkla ilgili kendilerine yapılan fiyat düzenlemesinin; 6 ayda yapılan 6 zam ile eridiğine işaret eden Topaloğlu, “Turizm, öğrenci ve güzergâh taşımacılığı artık sürdürülebilir değil” dedi.

Topaloğlu, “Hükümet eğer Fiyat İstikrar Fonu’nu başka yerlere kullanıp, toplu taşımacılara akaryakıtı sübvanse edemiyorsa akaryakıt vergisi kalkmalı vurgusunu yaparak, ülkede toplu taşımacılığın var olması için akaryakıt sübvansiyesinin şart olduğunu aksi taktirde eyleme gideceklerini belirtti.

TL’nin değer kaybı ile özel sektörün yaşam alanının kısıtlandığını kaydeden Topaloğlu, akaryakıt zammının tüm hayatı etkileyeceğini, bir zincir gibi düşünülmesi gerektiğini söyledi. Topaloğlu, “Sadece UBP kurultayına odaklanıldı. Sektörlerle ilgili bir girişim yapılmadı. TL’nin değer kaybı, yetkililerin ise önlem almaması bizi zor durumda bıraktı” dedi.



