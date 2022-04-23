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“Sizler geleceğimizsiniz”

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Polis Genel Müdürü 2’nci Yardımcısı Hüseyin Sağıroğlu, çocukların bayramını kutladı

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“Sizler geleceğimizsiniz”

 
 
 Lefkoşa Merkez İlkokulları’ndan 10 öğrenci heyeti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Polis Genel Müdürü 2’nci Yardımcısı Hüseyin Sağıroğlu’nu makamında ziyaret etti.      
Hüseyin Sağıroğlu, ziyarette yaptığı konuşmada “Sizler bizim geleceğimiz, gelecekteki doktorlarımız, öğretmenlerimiz, polislerimizsiniz” dedi ve öğrencilerin bayramını kutladı.
Sağıroğlu, daha sonra makamını Şht. Doğan Ahmet İlkokulu öğrencisi Görkem Umut Özengin’e vekâleten devretti.  Özengin, Polis Genel Müdür vekili olarak “Çocuklara karşı şiddet konusunda polisin daha etkili olmasını” talep etti. Ziyaret sonunda, Sağıroğlu gün anısına öğrencilere hediye takdim etti.
 
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