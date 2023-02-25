İsias Otel'de eşi Duygu Kalaycı ve kızı Lavin Kalaycı’yı kaybeden Caner Kalaycı sosyal medyadan paylaşım yaptı.
Kalaycı’nın paylaşımı şöyle:
"Siz olmadan ne yapılır bilmiyorum. Ama bildiğim tek şey İsias hepimizin davası. İsias hesap zamanı. İsias kader değil cinayettir"
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