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“Siyasette artık yenilik olmalı”

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UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, donanımlı kadınların ve gençlerin daha fazla aktif siyasette rol alması ve karar verici olması gerektiğini vurguladı

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“Siyasette artık yenilik olmalı”
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UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, donanımlı kadınların ve gençlerin daha fazla aktif siyasette rol alması ve karar verici olması gerektiğini vurguladı
 
 
UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Donanımlı kadınların ve gençlerin daha fazla aktif siyasette rol alması ve karar verici olması gerektiğini kaydeden Öztürk, “Siyasette baktığımızda hep aynı insanlar var, insanlarımız bundan şikâyette ediyor ama siyasette yenilik olması gerekiyor. Bu dönem çok fazla genç ve kadın var. Bu durum çok sevindirici. Siyasette artık yenilik olması gerekiyor” dedi.
Öztürk şöyle dedi:
 “Bazı şeyleri yapmak istememe rağmen yapamadım. Ağırlığımı çok faza hissettiremedim ve performansımı çok gösteremedim. İnşallah bu dönem bunu başaracağıma inanıyorum. İstiyorum ki iyi işler yapayım. Koltukların gelip geçici olduğunu biliyorum. Güzel işler bırakmak istiyorum. 4 komitede çalıştım bu nedenle de çok fazla halkımıza dokunamadım ve onlarla bir araya gelemedim. Milletvekilinin görevi mecliste yasa yapmaktır. Ben işimi en iyi şekilde yaptığıma inanıyorum ama bundan sonraki süreçte daha az komitede yer alıp, daha fazla insan içinde olmak istiyorum. Maalesef Kıbrıs’ın siyaseti bu şekilde işliyor. Ama bundan sonra daha fazla insanlarla bir araya geleceğim”
 
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