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Sivrisinek mücadelesine devam ediyor

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Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi sivrisinek mücadelesine devam ediyor

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Sivrisinek mücadelesine devam ediyor
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, sivrisineklerle bulaşan hastalıklarla ilgili önlem almak için sivrisinek kontrol programı çerçevesinde Girne bölgesinden başlayan tuzak kurma çalışmalarını Yenikent, Hamitköy, Karaoğlanoğlu ve Alsancak'ta tamamlanmasının ardından bu hafta da Dikmen’de devam etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, daire, Dikmen bölgesindeki çalışmalarda ekipler, uzmanlarla birlikte bölgesel riskleri belirlemek ve mücadeleyi geliştirmek için saha gözlem ve tespit çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor.
Devam etmekte olan çalışmalardan elde edilen bulguların sonuçlarının daha önce açıklandığını kaydeden Daire şöyle devam etti:
 “Tuzak kurma çalışmaları tamamlanan bölgelerin incelenmesinde risk oluşturabilecek bir sonuç olmamıştır. Dikmen bölgesinde yapılan çalışmaların da sonuçlarına ulaşınca yine paylaşmaya devam edeceğiz. Ülkemizde bazı bölgelerde yoğun yağmurların ardından tuzak  kurma çalışmaları yanında dairemiz personeli tarafından Dikmen bölgesinde de kapı kapı dolaşarak halkımıza bilgilendirme broşürü dağıtılarak evlerin kapısında olan birikmiş suların boşaltılması sağlandı ve halkımıza konu ile ilgili dikkat etmeleri gereken konularda bilgilendirilmiştir. Hastalık taşıyan sivrisineklerin uçmadan üreme kaynağında önlenebilmesi amacıyla evlerimizin çevresinde kaplarda üreyen sivrisineklerine üreme olanağı tanımamak, oluşan larvaları yok etmek, sivrisineklerin verdiği rahatsızlığın ortadan kaldırılmasını  halkımız ile birlikte başarabiliriz.”
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