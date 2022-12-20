banner875
banner885
Yılbaşı alış verişleri sönük geçiyor
Yılbaşı alış verişleri sönük geçiyor
17 0
26 0
 
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
21 0
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
13 0
"Altın Top" Messi'nin
10 0
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
19 0
Mormenekşe’nin çıkışı sürüyor
Mormenekşe’nin çıkışı sürüyor
63 0
banner878
banner887

Sivrisinek mücadelesinde doğa dostu yöntemle mücadele filmi hazırlandı

banner898

Sivrisinekle doğa dostu yöntemlerle mücadele konusunda kamu spotu ve eğitici filim hazırlandı.

banner825
Sivrisinek mücadelesinde doğa dostu yöntemle mücadele filmi hazırlandı
banner892

Çalışma, Biyologlar Derneği (BioDer) ile Kuşları ile Doğayı Koruma Derneği (KUŞKOR) tarafından yürütülen “Sivrisinek Mücadelesinde Akıllı Yaklaşımlar” projesi çerçevesinde yürütüldü.

İki dernek tarafından yayımlanan açıklamada, sivrisinek mücadelesi için sosyal medyada ve yerel kanallarda gösterilmek üzere kamu spotu, eğitici film ve broşür hazırlattıkları kaydedildi.

Çalışmaların tanıtım gecesi 22 Aralık Perşembe Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. Etkinlik saat 19:00’da başlayacak.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olan çalışmaların amacının sivrisinek mücadelesinde hem insan, hem de doğa dostu yöntemlerin benimsenmesini sağlamak olduğu kaydedildi.

Hatta, Dünya Sağlık Örgütü’nün bir sonraki pandeminin sivrisineklerle bulaşan bir hastalık olmasının beklendiğinin belirtildiği açıklamada “Bu noktadan hareketle sivrisineklere doğru mücadele etmenin önemi tartışılmaz bir hal almaktadır” denildi.
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.