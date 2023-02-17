“Sivil Savunma’yı güçlendireceğiz”

Başbakan Üstel, Sivil Savunma Teşkilatı’nı güçlendirmenin asli görevlerinden biri olduğunu söyledi ve şartlar ne olursa olsun boş kadroların doldurulması ve gerekli araç gerecin sağlanması sözünü verdi

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinde deprem bölgesinde görev alan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeline teşekkür belgesi takdim töreni düzenlendi. Törende, teşekkür belgeleri Başbakan Ünal Üstel tarafından takdim edildi.

Üstel, deprem bölgesinde, Sivil Savunma Teşkilatı’nın imkansızlıklar içerisinde neleri başardığının ve ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü belirterek, Başbakan olarak bu Teşkilat’ı güçlendirmenin asli görevlerinden biri olduğunu söyledi ve şartlar ne olursa olsun boş kadroların doldurulması ve gerekli araç gerecin sağlanması sözünü verdi.

Sivil Savunma Teşkilatı’nın yanında doğal afet durumunda İtfaiye’nin de önemine değinen Başbakan, hükümet olarak 2023 yılındaki görevlerinin bu iki kurumu iyileştirmek ve doğal afetler karşısında en iyi şekilde müdahale edebilecek şekilde donatmak olduğunu belirtti.

“Anavatanımızın yaşadığı acı bizim acımızdır. Anavatanımız yastaysa, biz de yastayız” diyen Üstel, 1974 öncesi var olan dayanışma ruhuyla halkın bu süreçte hareket ettiğini söyleyerek, şu ana kadar ülkedeki yardım toplama merkezlerinden deprem bölgelerine 84 tır gittiğini bildirdi; duyarlılıklarından dolayı halka teşekkür etti.

6 Şubat sabahı depremin gerçekleştiği saatten 10 dakika sonra kendisini ilk arayan kişinin Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı olduğunu ve ekibi ve araçlarının deprem bölgesine gitmesi için izin istediğini kaydeden Üstel, kendisinin de “Ne gerekirse yapmaya hazırız. Ekibini hazırla” dediğini ve sabah saatlerinde 40 arama-kurtama personelinin ve 8 aracın Gazimağusa’dan gemiye bindiğini söyledi.

Üstel, 60 Sivil Savunma personelinin deprem bölgesinden geri döndüğünü, 10 personelin ise deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına devam ettiğini anımsatarak, bunun yanında içerisinde, belediye başkanları, iş insanları ve gönüllülerden oluşan 200 kişinin araçlarıyla birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

