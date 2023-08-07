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Sivil Savunma ve İtfaiye ekipleri Limasol'daki yangına müdahale için hazır

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25 Sivil Savunma ve İtfaiye personeli, 8 araçla birlikte Limasol'da yangın söndürme çalışmalarına yardıma hazır

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Sivil Savunma ve İtfaiye ekipleri Limasol'daki yangına müdahale için hazır
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 Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve İtfaiye Müdürlüğünden toplam 25 personel, sekiz araçla birlikte, Limasol'da Alasa köyü bölgesinde henüz kontrol altına alınmayan yangınla mücadele çalışmalarına yardım etmek için hazır bekliyor.

Cumhurbaşkanlığının talimatıyla hazır bekleyen Sivil Savunma ve İtfaiye ekipleri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yardım teklifine olumu yanıt vermesi halinde Limasol'daki yangın söndürme çalışmalarına katılacak. 

Türk Ajansı Kıbrıs'a konuşan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, "Limasol'da Alassa köyü bölgesindeki yangın tekrardan alevlendi. Başedilmesi güç bir yangın diye bize bilgi geldi. Ona yönelik olarak da Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen talimat gereği hazırlıklarımızı yaptık" dedi. 

Karaca, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı olarak 11 personel ve dört araçla hazır olduklarını, bu araçların 2'sinin itfaiye arazözü, 1'inin tanker arazöz, ve diğer bir tanesinin de komut aracı olduğunu belirtti. 

"Cumhurbaşkanımız vasıtasıyla Güney Kıbrıs Rum kesimine yardım tekfiimizi ilettik. Eğer kabul ederlerse yardıma gitmeye hazırız," diyen Karaca, "Bu politikanın dışında, insanlıkla ilgili bişey, doğayla alakalı, adada olan bir yangın hepimizi ilgilendiriyor" dedi. 

Sivil Savunma Teşkilatı olarak yardım için hazırız olduklarını yineleyen Karaca, "Bekliyoruz. Eğer yardım teklifimizi kabul ederlerse elimizden geldiği kadar tüm gücümüzle yangını söndürme çalışmalarında mücadele  edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

İtfaiye Müdürlüğünden Mustafa Paça da, Lefkoşa İtfaiye Şubesinden 2'si kadın toplam 14 personel ve dört aracın hazır olduğunu, bu araçlardan 2'sinin itfaiye arazözü, 1'inin tanker arazöz ve diğerinin de komuta aracı olduğunu aktararak, yardım istenmesi durumunda yardıma hazır olduklarını söyledi. 

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