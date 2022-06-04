Sivil Savunma mükelleflerine plaket

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İskele Bölge Müdürlüğü’nde düzenlenen Sivil Savunma Halk Örgütü mükellefi olarak görev yapan ve yaş haddinden dolayı görev süresi sona erenlere plaket takdiminin yapıldığı terhis törenine katıldı. Halka güven veren bir yapıya ulaşan Sivil Savunma Teşkilatı’nı kutlayan Tatar, halk mükelleflerinin verdiği hizmetlerin takdire şayan olduğunu söyledi.Tatar törende yaptığı konuşmada, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve KKTC’nin kurumsal yapısına kadrolu personel ve halk örgütü mükelleflerinin büyük hizmetler verdiğini söyleyerek tebrik etti.