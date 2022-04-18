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Sivil Savunma'dan kısmi tatbikat

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Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Halk Örgütü “Kısmi Tatbikatlarının” başarıyla icra edildiğini bildirdi.

Sivil Savunma'dan kısmi tatbikat

 

Sivil Savunma Halk Örgütü kadrolarında bulunan mükelleflerin, bilgi ve deneyimlerini artırmak, olası afet ve acil durumlarda profesyonel ekiplerin olay bölgesine intikaline kadar olan süre zarfında panik, kargaşa ve yaşanan afetin neden olacağı kayıpların en aza indirilmesini sağlamak maksadıyla gerçekleştirilen tatbikatlar, 11-15 Nisan tarihleri arasında icra edildi.
Tatbikatlar, 11 Nisan tarihinde Lefkoşa’da, 12 Nisan tarihinde Girne’de, 13 Nisan tarihinde Güzelyurt’ta, 14 Nisan tarihinde Gazimağusa ve 15 Nisan tarihinde İskele ilçesinde icra edildi.
Kısmi Tatbikatlar, Halk Örgütü personelinin, yıl içerisinde Sivil Savunma Bölge Müdürlükleri tarafından bulundukları kadroların görev ve sorumlulukları ile ilgili verilen eğitimler doğrultusunda gerçekleştirildi.
Sivil Savunma Bölge Müdürlüklerinde oluşturulan Karargahlar ile Bölge ve Semt Amirlik Karargahlarının faal olarak görev yaptığı Kısmi Tatbikatlarda, belirlenen senaryo dahilinde Halk Örgütü personelinden oluşan ekipler tarafından, meydana gelen acil durum neticesinde verilen ihbarlar değerlendirilerek gerekli müdahalelerde bulunuldu ve tatbikatlar başarı ile gerçekleştirildi. 

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