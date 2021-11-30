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Sıradışı sanatçılar, Merkez Lefkoşa’da olacak

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Merkez Lefkoşa’da bugün “Yeni Yıl İndirim Şöleni” adı altında etkinlik düzenlenecek.

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Sıradışı sanatçılar, Merkez Lefkoşa’da olacak
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Kıbrıs Türk Sıradışı Sanatçılar Derneği sponsorluğunda ve Lefkoşa Türk Belediyesi'nin(LTB) katkılarıyla Merkez Lefkoşa’da “Yeni Yıl İndirim Şöleni” adı altında etkinlik düzenlenecek.
Kıbrıs Türk Sıradışı Sanatçılar Derneği başkanı Müjde Şener, bugün 09;00/19:00 saatleri arasında Merkez Lefkoşa’da gerçekleştirilecek etkinlikle ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Merkez Lefkoşa’da kurulan Salı Pazarını canlandırmak ve yeni kurulan Kıbrıs Türk Sıradışı Sanatçılar Derneğimizin vatandaşa duyurulmasını amaçlıyoruz.
Hiç bir talepte bulunmadan bizlere destek veren sanatçılarımız Kader Ateş, Alpay Boran ve Bigal Beyaz’a teşekkür ederiz. Müzikleri ve şarkılarıyla bizlerle olacaklar. Oyun alanı kurulumunda bize tam destek olan " Beyrut Yıldızı", sevimli çizgi film karakterlerinin kostümleri ile çocuklarımızın güzel vakit geçirmelerini sağlayacak.  Şölen havasında birçok standardın da yer alacağı etkinliğimize tüm halkımız davetlidir. Tüm kurallara uygun PCR Testlerimiz/ Aşı Kartlarının/ Maske/ dezenfektanlarımız ile tedbirlerimizle Merkez Lefkoşa’da olacağız. Vatandaşlarımızdan da aynı duyarlılığı göstermelerini rica ediyoruz.
 
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