Sıra Karpaz’da mı?

Karpaz-Balalan bölgesinde yükselen onlarca katlı beton yapıların görüntüleri tepki çekti

Şehir Planlama Dairesi‘nde de uzun yıllar üst kademelerde görev yapan Şehir Plancısı Layik Topcan, hükümetin canla başka İmar Yasası’nı neden değiştirmek istediğini, Balalan’dan paylaştığı onlarca katı olan bina fotoğrafıyla anlattı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Topcan, hükümetin İmar Yasası’nı değiştirmek için neden canla başla ve inatla uğraştığını anlamak isteyenlerin aşağıdaki fotoğrafa bakmasını istedi.

Topcan, “Bu resme iyi bakın. Fasıl 96 (Yollar ve Binaları Düzenleme) Yasası fetişistleri, Fasıl 96 güzellemeleri yapmaktan helak oluyor ya, işte sonuç. Bu fotoğraf nereden mi? Karpaz-Balalan burası. Bakın, Balalanlı olan sevgili Hatice Feridun Rıfkı nasıl feryat ediyor” diyerek Rıfkı’nın o sözlerini de paylaştı;

“Rezalet! Girne sahillerini ve Girne’yi mahvettiniz, sıra Karpaz’da. Yazıklar olsun. Hem de Balalan’da! Bizim dededen kalma mallarımıza devlet el koysun, yol geçirsin, round-about yapsın ki; siz bütün denizi lağım sularına bulayın! Hani iki kattan fazla yapılamazdı? Aç gözlü arsız insanlar, nasıl kıyarsınız?”

Öte yandan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), “Girne’yi bitiren, İskele’yi bitme noktasına getiren zihniyet, Karpaz bölgesinin doğal güzelliklerini yok etmek için harekete geçti” iddiasında bulundu.

Yazılı açıklama yapan TDP, şehir plancıları, mimarlar ve mühendisler gibi işin uzmanlarının ve meslek erbaplarının karşı çıktığı İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ısrarının bir amacının da daha fazla betonlaşma olduğunu savundu.

TDP açıklamasında, “Karpaz-Balalan bölgesinde yükselen onlarca katlı beton yapıların görüntüleri sosyal medyaya düştü. Girne’yi bitiren, İskele’yi sömüren ve bitme noktasına getiren zihniyet, Karpaz bölgesinin doğal güzelliklerini yok etmek için harekete geçti” denildi.

Özellikle Anayasa’yla sabit bir hak olarak; halka ait ve koşulsuz-şartsız vatandaşın kullanımında olması gereken kıyıların hemen dibine yapılan betonarme yapılarla doğanın dengesinin bozulduğuna işaret eden TDP, bunun örneklerinden birinin de Balalan’da yükselen ve bölgeye hiç yakışmayan binalar olduğunu kaydetti.

