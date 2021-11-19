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Sipahi’nin çehresi değişecek

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Türkiye’nin katkılarıyla Sipahi köyüne modern bir gençlik tesisi inşa ediliyor. 7.765 milyon TL'ye mal olacak projede kamp, konaklama ve eğitim merkezleri yer alacak

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Sipahi’nin çehresi değişecek
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Yenierenköy Belediyesi sınırları içinde bulunan Sipahi köyüne, gençlik tesisi inşa ediliyor.
Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomi İş Birliği Ofisi ve Yenierenköy Belediyesi iş birliği ile Yenierenköy Belediyesi Sipahi Gençlik Kampı ve Aktivite Merkezi Projesi hayat buluyor.
7.765 milyon TL'ye mal olacak projede yer alan kamp, konaklama ve eğitim merkezlerinden; okullar, spor kulüpleri, gençlik merkezi, sivil toplum örgütleri ve birçok kulüp yararlanabilecek. Dersliklerde kadınlar ücretsiz eğitim ve kurs alabilecek.
Ayrıca yapılacak aktivite merkezlerinden vatandaşlar ve gençler faydalanabilecek.
Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, konuyla ilgili açıklamasında, projenin bölgenin çehresini değiştireceğini söyledi.
Yeşılırmak, Şubat ayında Ankara ziyaretlerinde görüştükleri Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı bölgeye davet ettiğini ve Oktay’ın temmuzda bölgeyi ziyaret ettiğini hatırlattı. Yenierenköy Belediyesi’ne yaptığı ziyaret sırasında Oktay’a birçok proje arz ettiğini kaydeden Yeşilırmak, şunları belirtti:


“Bu projelerden bir tanesi de ‘Yenierenköy Belediyesi Sipahi Gençlik Kampı ve Aktivite Merkezi Projesi’dir. Bu projeyi ilk başta Göksal Hacıhasanoğlu muhtarım tarafından belediyemize ve şahsıma aktarıldığı zaman çok heyecanlandım. Kısa süre önce almış olduğumuz bloke yazısı ile projemiz Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomi İş Birliği Ofisi tarafından onaylanarak, 7.765.000 TL'lik blokesi Yenierenköy Belediye Başkanlığına verilmiştir. Projenin içerisinde yer alan kamp, konaklama ve eğitim merkezlerinden okullarımız, spor kulüpleri, gençlik merkezimiz, sivil toplum örgütleri ve birçok kulübümüz yararlanabilecektir. Bununla birlikte dersliklerden kadınlarımız ücretsiz eğitim ve kurs alabileceklerdir. Ayrıca proje içerisinde yer alan aktivite merkezlerinden vatandaşlarımız ve gençlerimiz faydalanabilecektir.”
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