Mağusa’da Canbulat Özgürlük Ortaokulu’ndaki bir sınıfın tavanı çöktü. Olayın hafta sonu yaşanması olası bir facianın önüne geçti

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Canbulat Özgürlük Ortaokulu'nda geçtiğimiz hafta sonu bir sınıfın tavanının çöktüğünü resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Şans eseri olayın hafta sonuna denk gelmesi, olası bir faciayı önlemiş oldu. Ancak bu durum, çocukların güvenli sınıflarda ders görmediklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sendika başkanı Selma Eylem, okulda bir binanın depreme dayanıksız olduğunun tespit edildiğini, ancak tavanı çöken sınıfın bu binada olmadığını söyledi.

Eylem, “İlahiyat Koleji yapılması öngörülüyor. Tam gün eğitim ifade ediliyor. Ama ne alt yapı ne de hazırlık var” dedi.

