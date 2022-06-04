“Sine-i millet kararını basından öğrendik”

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, sine-i millet kararını basından öğrendiğini ve bu kararı doğru bulmadığını söyleyerek “Sürecin başlangıcında ve alınan karar adına kendimi dışlanmış hissediyorum” dedi



Halkın Partisi (HP) Milletvekilleri Jale Refik Rogers ve Ayşegül Baybars, HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın aksine milletvekilliği görevinden istifa etmedi. Ayşegül Baybars dün sabah katıldığı bir TV programında istifa etmeyeceği kararına yönelik açıklamada bulunarak, kararı önce partisine daha sonra basına duyurduğunun vurgusunu yaptı.

Sine-i millet kararını basından öğrendikleri için üzgün olduğunu ifade eden Baybars, “Biz kararımızı önce parti meclisine belirttik” vurgusunu yaptı.

Sine-i millet kararını basından öğrendiğini aktaran Baybars, sine-i millet kararını doğru bulmadığını şu sözlerle aktardı: “Kurumsallaşmadan bahsediyorsak, bu kararın önce PM’de detaylı olarak konuşulması gerekirdi. Daha sonra sine-i millete giderek halk hareketi başlatıp, önce kitlesel istenç karatılması gerekiyordu. Bu kadar fevri yapılacak bir şeyin doğru olmadığını söyledik. 2 ay öncesinden yurtdışı planı vardı ve ben bir PM’ye katılabildim orada da çok fazla sine-i millet kararı ile ilgili bir şey görüşmedik, bu kararın sonraya bırakılacağı söylendi bana”

Meclis’ten çekilmek istememeleri üzerine Baybars ve Rogers’ın ‘koltuk sevdalısı’ diye anıldıklarını ifade eden Baybars, ‘Bize koltuk sevdası denildi biz halktan bu oyu aldık tabii ki partimizin oyu ile aldık buna karşı değilim ancak bu oylar halktan geldi ve halk bizi mecliste görmek istediği için bu kararı aldı” ifadelerine yer verdi.

Baybars, alınan kararda ve sürecin ilerleyişinde kendisini dışlanmış olarak hissettiğinin bunun nedeninin ise sine-i millet kararının enine boyuna tartışılmadan verilmesinden dolayı olduğunu dile getirdi.

Sine-i millet kararların önce parti içinde çözülmesi gerektiğini aktaran Baybars, “Topluma bu kararı yansıtmamak için sessiz kaldık. Her ne kadar dışlanmış hissetmesek de parti üyelerimiz bize ulaştı ve ‘sakın meclisten çıkmayın ’dedi.

Hüseyin Özgürgün’ün istifası sonrasında meclise gelmeyerek maaş aldığı günleri hatırlatan Baybars, “Biz de o duruma düşmek istemedik. Eğer istifalar kabul edilmeseydi, biz de meclise gelmeyen ama maaş alan milletvekili durumuna düşecektik. Eğer halk bizim mecliste olmamızı istiyorsa ve meşru olmayan da bir meclis var ise biz mecliste olacağız” ifadelerine yer verdi.



