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“Sine-i millet en son düşünülmesi gereken şey olmalıydı”

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HP milletvekili Rogers, Meclisten çekilme kararının çok ciddi bir karar olarak gördüğünü ve bunun en son düşünülmesi gerektiğini söyledi

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“Sine-i millet en son düşünülmesi gereken şey olmalıydı”

 
Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, Halkın Partisi'nin "sine-i millet" kararını değerlendirdi.
Rogers, Meclisten çekilme kararının çok ciddi bir karar olarak gördüğünü ve bunun en son düşünülmesi gerektiğini söyledi. Rogers şöyle dedi:
"Toptan retçi bir tavrım yoktur ama Meclisten çekilme, orada yapacak bir şey kalmadığında yapılması gereken birşeydir. O noktaya gelinmesi çok dikkatli değerlendirilmeli. Bu talep halktan gelmeli. Meclis’te olmanın önemini görerek bir partileşme sürecine girmiş bir hareketiz. Daha çok yeniyiz. Meclisten çekilme kararının çok ciddi bir karar olarak görüyorum. Bu son noktada değerlendirilmeliydi."
Rogers "sine-i millet" kararını basından öğrendiklerini ve rahatsızlık duyduklarını aktardı.
Rogers şunları söyledi:
"Böyle bir konu ortaya çıkmadan önce konuşulmadı. Biz de haberle birlikte öğrendik. Vekiller arasında ciddiyetle bir görüşmemiz olmadı. Böyle bir adım atalım Parti Meclisi’ne götürelim gibi bir konu olmadı. İlk olarak genel başkanın Parti Meclisi’nde online olarak Kudret bey tarafından yazıldı. Ben orada görmeden bir gazetecinin paylaşımında gördüm. Ondan sonra bir toplantı istedik genel başkandan. Bunun bu şekilde basına sızdırılmasının rahatsızlığını dile getirdik. Bunun basının önünde tartışılmadan kendi içimizde değerlendirilmesi gerektiğini söyledik."
 
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