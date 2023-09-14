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Silver Beach’teki karavanlara müdahale

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Gazimağusa Belediyesi, Silver Beach Plajı’ndaki karavan ve çadırları kaldırdı

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Silver Beach’teki karavanlara müdahale
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Gazimağusa Belediyesi, karavanların sürekli konakladığı ve adeta yerleşim bölgesi haline dönüşen Silver Beach Plajı’na müdahale etti. Bir süre önce bölgedeki 11 karavan ve 2 çadırın kaldırılması için yasal ihbarda bulunan Belediye ekipleri, sürenin sonunda 1 karavan ve 2 çadırı kaldırdı. 
Gazimağusa Kaymakamlığı’nın da müdahil olduğu konuyla ilgili bölgedeki karavanların çevre ve doğaya verebileceği zarar ve tahribatın önüne geçilirken, kum zambağı gibi Kıbrıs’ın doğal bitkilerinin korunması için de önemli bir adım atılmış oldu. 
Bölgedeki kum tepelerinde yetişen kum zambaklarının bölgeye gelen arazi tipi araçlar tarafından ezildiği de bölgeyle ilgili yapılan şikayetler arasında yer alırken, sahile ulaşımın olduğu güzergahlara belediye tarafından beton büzler yerleştirilerek sahile ulaşım kapatıldı.
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