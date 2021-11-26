Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği ile Türkiye Sigortalar Birliği işbirliğini artıracak

Kuzey Kıbrıs Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Başkanı Raif Çukurovalı ve Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli’nin imzaladığı protokol, sigorta sektörü deneyimlerinin aktarılması ve iki kurum arasındaki dostluğu güçlendirmeyi amaçlıyor

Kuzey Kıbrıs Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği ile Türkiye Sigortalar Birliği arasında mutabakat protokolü imzalandı.

Kuzey Kıbrıs Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Başkanı Raif Çukurovalı ve Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli’nin imzaladığı protokol, sigorta sektörü deneyimlerinin aktarılması ve iki kurum arasındaki dostluğu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kuzey Kıbrıs Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği merkezinde gerçekleşen imza töreninde Kuzey Kıbrıs Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Başkanı Raif Çukurovalı ve Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli birer konuşma yaptı.

Kıbrıs Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Başkanı Raif Çukurovalı, KKTC ile TC kurumlarının yıllardır işbirliği içerisinde çalıştığına işaret ederek, bugün imzalayacakları protokolün amacının iki ülkenin sigorta hizmetlerini hızlandırmak ve Türkiye Sigortalar Birliğinin tecrübelerinden yararlanarak KKTC sigorta sektörünü geliştirmek olduğunu belirtti.

Sigortanın çok önemli olduğunu, değişen iklim ve teknolojinin beraberinde birtakım riskler getirdiğini ve sigorta ihtiyacını arttırdığını vurgulayan Çukurovalı, tüm gelişen bu risklere karşı tek güvencenin sigorta olarak görüldüğünü kaydetti.

Çukurovalı, “sigorta herkesin ihtiyacı olduğu gibi ekonominin çalışması için de önemlidir” diyerek bu nedenle sigorta sektörünün gelişmesi ve ekonominin büyümesi için devlete çok büyük görev düştüğünü söyledi.

Çukurovalı, bugün yapılan anlaşmanın bir amacının da Türkiye’de uygulanan sigorta sektörünü düzenleme ve denetleme kurumunun benzerini ülkeye getirmek olduğunu belirtti.

BENLİ

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, gönüllerde olan birlikteliği artık daha kurumsal hale getirmekten mutlu olduklarını ifade ederek, bilgi ve birikimlerini paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Aynen Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de sigorta sektörünün finans sektörüne önemli katkılar sağlayacağını belirten Benli, bu anlaşmanın somut adımlarını da en kısa sürede görmeyi temenni etti.