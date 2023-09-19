Sigaraya bir zam daha

Tüp gazın ardından, sigara ve tütün ürünleri de zamlandı.
Dünden itibaren geçerli olacak yeni fiyatlara göre; Marlboro, Parliament, Silkut, Benson, Muratti sigara ürünlerine 5 TL zam geldi.
Elektronik sigara ürünleri Terea, Heets ve Fiit fiyatlarında da 5 TL artış yapıldı. Öte yandan Old Horborn 25 gr tütün 6 TL, Old Horborn 50 gr tütün ise 12 TL zamlandı.
İşte bazı markalarda yeni paket fiyatları:
Terea 47,00 TL
Heets 47,00 TL
Fitt 45.00 TL
Marlboro Red/Gold/Flavour 48.00 TL
Marlboro Touch 48.00 TL
Parliament NightBlue/Aqua 49.00TL
Muratti 47.00 TL
Marboro RYO 25 gram 37.00 TL
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.