Sigaraya bir zam daha

Tütün ürünlerinin fiyatlarına 5 TL’lik artış yapıldı. Ayrıca, elektronik sigara ürünleri fiyatları da 5 TL zamlandı

Tüp gazın ardından, sigara ve tütün ürünleri de zamlandı.

Dünden itibaren geçerli olacak yeni fiyatlara göre; Marlboro, Parliament, Silkut, Benson, Muratti sigara ürünlerine 5 TL zam geldi.

Elektronik sigara ürünleri Terea, Heets ve Fiit fiyatlarında da 5 TL artış yapıldı. Öte yandan Old Horborn 25 gr tütün 6 TL, Old Horborn 50 gr tütün ise 12 TL zamlandı.

İşte bazı markalarda yeni paket fiyatları:

Terea 47,00 TL

Heets 47,00 TL

Fitt 45.00 TL

Marlboro Red/Gold/Flavour 48.00 TL

Marlboro Touch 48.00 TL

Parliament NightBlue/Aqua 49.00TL

Muratti 47.00 TL

Marboro RYO 25 gram 37.00 TL

