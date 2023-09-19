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Sigaraya bir zam daha

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Tütün ürünlerinin fiyatlarına 5 TL’lik artış yapıldı. Ayrıca, elektronik sigara ürünleri fiyatları da 5 TL zamlandı

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Sigaraya bir zam daha
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Tüp gazın ardından, sigara ve tütün ürünleri de zamlandı.
Dünden itibaren geçerli olacak yeni fiyatlara göre; Marlboro, Parliament, Silkut, Benson, Muratti sigara ürünlerine 5 TL zam geldi.
Elektronik sigara ürünleri Terea, Heets ve Fiit fiyatlarında da 5 TL artış yapıldı. Öte yandan Old Horborn 25 gr tütün 6 TL, Old Horborn 50 gr tütün ise 12 TL zamlandı.
İşte bazı markalarda yeni paket fiyatları:
Terea  47,00 TL
Heets  47,00 TL
Fitt  45.00 TL
Marlboro Red/Gold/Flavour  48.00 TL
Marlboro Touch  48.00 TL
Parliament NightBlue/Aqua  49.00TL
Muratti  47.00 TL
Marboro RYO 25 gram  37.00 TL
 
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