Sıcak ve nemli hava sürecek

Hava sıcaklığı 32-39 derece dolaylarında seyredecek.
Meteoroloji Dairesi'nden verilen bilgiye göre, 16 Ağustos’a kadar hava nispeten nemli olacak. En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 36 - 39, sahillerde ise 32 - 35 derece dolaylarında olacak.
Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.
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