Sıcak ve nemli hava sürecek

Hava sıcaklığı 32-39 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi'nden verilen bilgiye göre, 16 Ağustos’a kadar hava nispeten nemli olacak. En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 36 - 39, sahillerde ise 32 - 35 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

