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Sibel Tatar, DAÜ Rektörü Prof. Hocanın ile işbirliğini konuştu

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Sibel Tatar, DAÜ Rektörü Prof. Hocanın ile işbirliğini konuştu
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin, KKTC üniversiteleri içerisinde öncü üniversitelerden biri olduğunu belirten Sibel Tatar, DAÜ’nün yurt dışı ve yurt içinde itibarı yüksek bir üniversite olarak Kıbrıs Türkü için övünç kaynağı olduğunu ifade etti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ve ekibini ziyaret ederek, olası iş birlikleri için görüş alışverişinde bulunacaklarını belirten Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki tüm projelerle ülke ve topluma faydalı olma gailesi taşıdıklarını söyledi.

Sibel Tatar, DAÜ gibi bir üniversiteyle yapılacak iş birliklerinin onur verici olduğunu ifade etti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın da bir devlet üniversitesi olan DAÜ’nün, Cumhurbaşkanlığı tarafından organize edilecek tüm projelere destek olmaya hazır olduğunu belirtti.

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