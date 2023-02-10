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Seyyar simitçiye araba çarptı

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Lefkoşa’da Lefkoşa Girne Kapısı’nda sabah saatlerinde yaşanan kazada bir araba seyyar simit satan 58 yaşındaki Davut Dolu’ya çarptı

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Seyyar simitçiye araba çarptı
Lefkoşa Girne Kapısı’nda dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, seyyar satış arabasıyla yolu geçmeye çalışan 60 yaşındaki Davut Dolu yaralandı.
Dün saat 07.10 sıralarında meydana gelen kaza, 69 yaşındaki Ahmet Erdan Mişon’un, yönetimindeki HF 384 plakalı araç ile Girne Kapısı istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada seyyar satış arabasıyla yolu iterek geçmeye çalışan 60 yaşındaki Davut Dolu’ya çarpması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan Davut Dolu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
 
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