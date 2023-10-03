Seyahat Zorlaşıyor

Şehirlerarası ve şehir içi toplu taşıma fiyatlarına gelen zam vatandaşın belini büküyor. Lefkoşa-Girne arası otobüs seferlerinin fiyatı 60 TL’ye, Lefkoşa-Mağusa 110 TL’ye çıktı. Taksi fiyatları ise fırladı. Lefkoşa’dan Girne’ye taksi ücreti 600 TL olurken, Lefkoşa’dan Mağusa’ya taksi fiyatı 1100 TL’ye

Ülkede yaşanan zam furyasına her gün bir yenisi daha ekleniyor. İğneden ipliğe her alanda pahalılık yaşanırken, Türk Lirası’nın yaşadığı değer kaybı neden gösterilerek tüm ürün, mal ve hizmetlerde fiyat artışına gidiliyor. Türk Lirası’nın yaşadığı değer kaybı şüphesiz en çok benzin fiyatlarını ve buna bağlı sektörleri etkiliyor. Toplu taşıma sektörü bu zamlardan endirekt etkilenenlerden.Ülkemizde Ocak ayında zamlanan toplu taşıma ücretlerine göre; şehir içi 1-11 kilometre arasında hesaplanarak indi-bindi ücreti olarak 14,13 TL’den 19.78 TL’ye yükseltilmişti.Aradan geçen 9 ay sonrası fiyatları yeniden zam geldi.Geçtiğimiz günlerde şehirlerarası ve şehir içi toplu taşıma fiyatları güncellendi. Gelen güncel fiyat listesine göre Lefkoşa’da otobüs bileti fiyatları yüzde 50 artışla 20 TL’den 30 TL’ye yükseldi.Lefkoşa – Gönyeli arası otobüs sefer fiyatlarının ise 20 TL’den 35 TL’ye yükseldiği bildirildi.Girne’de ise şehir içi ulaşıma yüzde 70’e varan zam yapıldı. Vatandaşlar fahiş zam karşısında şok yaşarken; indi-bindi ücreti 35 TL olarak belirlendi.ŞEHİRLER ARASI ULAŞIM DA CEP YAKIYORTaksimetrelerin gündüz açılış fiyatı 41 TL, gece açılış fiyatı ise 56 TL oldu.Lefkoşa’dan Girne’ye taksi ücreti 600 TL olurken, Lefkoşa’dan Mağusa’ya taksi fiyatı 1100 TL’ye çıktı.Sektör temsilcileri; toplu taşımaya uzun süredir zam yapılmadığını ve akaryakıt fiyatlarına gelen okkalı zamlar sonrası toplu taşımaya da zam gelmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.Masraflarının 3 kat arttığını belirten sektör temsilcileri, zor duruma düştüklerini ve yapılan zamlardan dolayı memnuniyet duymadıkları söyledi.Türk Lirası’nın yaşadığı değer kaybı sonrası dövizin çok fazla yükseldiğini dile getiren sektör temsilcileri, araçların bakımlarının neredeyse dövize endekslendiğini bu yüzden eskiye nazaran 4-5 katı daha pahalıya mal olduğunu da ekledi.